Beto Casella desató un escándalo por el comentario que hizo sobre los therians: "Si te sale un hijo therian, se le..."

En medio del fenómeno therian, Beto Casella opinó sobre el tema en Rock & Pop y dio un consejo que terminó causando una polémica.

Mientras ajusta los últimos detalles para su llegada a la pantalla de América con BTV, Buena Televisión, el ciclo que encabezará junto a su histórico equipo, Beto Casella mantiene su rutina diaria en la radio. Desde el aire de Rock & Pop, el conductor lanzó una frase que no tardó en multiplicarse y abrir la polémica.

El disparador fue el fenómeno "therian", un concepto que ganó visibilidad en redes y programas de actualidad recientemente, y que alude a personas que aseguran sentirse identificadas, en parte y de manera involuntaria, con determinados animales como perros, gatos o lobos. La discusión ya venía encendida en distintos espacios mediáticos cuando el tema aterrizó en la mesa radial de Casella.

THERIAN Los therians son personas que se sienten identificadas con un animal. Shutterstock. En medio del intercambio con su panel, el conductor apeló a una comparación generacional para marcar su postura. "Si te sale un hijo therian se le pega con un cinto", fueron los escandalosos comentarios del exconductor de Bendita.

"Mirá, toda mi generación hemos sido golpeados con cinto, no con la hebilla", recordó el presentador.

Esto fue lo que dijo Beto Casella en Rock & Pop sobre los therians Beto Casella Hizo Un Polémico Comentario Sobre Los Therians Luego, Beto Casella profundizó: "Chancleta. No se pega en la cabeza era el código. Porque no era 'guau, qué salvajes que eran'. Y mirá cómo salimos. ¡Y sabés cómo aprendés! El cinto ha sido un gran ejemplificador para evitar generaciones de cristal y las recuerdo a todas con cariño porque pienso que querían enderezarnos".