Luciano Castro en rehabilitación: cómo es la clínica elegida por el actor y en qué ayudó Griselda Siciliani

Desde X, Ángel de Brito dio datos sobre el centro de rehabilitación y, por otro lado, colegas de Luis Ventura aseguraron que Siciliani quiere ayudar a Luciano Castro.

El 2026 arrancó con una de las noticias más impactantes para el mundo del espectáculo: la internación voluntaria de Luciano Castro. Tras un inicio de año turbulento marcado por la ruptura con Griselda Siciliani y la filtración de sus deslices con una joven de Dinamarca, el galán decidió poner un freno a la exposición mediática para priorizar su bienestar emocional.

La nueva vida de Luciano Castro y el rol fundamental de su ex La información sobre su paradero fue confirmada por Ángel de Brito, quien detalló que el galán se encuentra en Cetraq, una prestigiosa institución con sedes en Quilmes y Tortuguitas. Este centro se especializa en la recuperación integral y el acompañamiento terapéutico, ofreciendo un entorno seguro y moderno.

angel-brito-luciano-castro información exclusiva de Ángel de Brito. @ngeldebritook Según los responsables del lugar: "Con un equipo interdisciplinario que te acompaña paso a paso. Te ayudamos a encontrar que modalidad es la mejor para vos: Hospital de día, ambulatorio, virtual". Castro le habría comunicado a Siciliani su decisión con una frase desgarradora: “Él le dijo a ella que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”.

Lo que más sorprendió en las últimas horas fue la reacción de Griselda ante este panorama. A pesar de haber sido quien terminó el noviazgo tras descubrir los engaños, la actriz de Netflix demostró una madurez envidiable.

cetraq-centro-rehabilitacion-luciano-castro El centro Cetraq ofrece atención personalizada y seguimiento intensivo para casos complejos. X Según informó Santiago Sposato en A la tarde: “Me dicen que Griselda Siciliani se puso a disposición”. El periodista amplió que la actriz mantuvo charlas con los profesionales de la clínica: “Obviamente ya estaba al tanto de todo esto, pero tuvo conversaciones con la gente de la clínica y, por supuesto, si necesitan algo, ella está ahí”.