Revelaron cómo pasa los días Luciano Castro en la internación voluntaria: "Se puede..."

Pepe Ochoa decidió ampliar la información que dio a conocer en LAM y fue contundente con sus declaraciones.

Luciano Castro se encuentra como tema principal en los diferentes portales y programas de televisión luego de que tomó la decisión de internarse de manera voluntaria luego de la gran exposición que tuvo por la infidelidad a Griselda Siciliani. En las últimas horas revelaron nuevos detalles sobre la internación.

Pepe Ochoa dialogó con Intrusos luego de dar la noticia en LAM durante la noche del jueves y fue contundente: "Ayer pude hablar con parte de su entorno. Cuando uno maneja una noticia sensible, después se animan a hablar, creo que Luciano necesita esto, estar un poco más tranquilo y poder dejar toda la parte mediática de lado".

"Es un tipo que tiene salud, talento y le va bien. Vive de lo que le gusta y es una lástima que no pueda tener una vida plena. Luciano es una bomba de tiempo", expresó respecto al estado anímico del actor en las últimas semanas.

Luciano Castro se encuentra en estos momentos internado en un centro de rehabilitación donde, según el propio panelista de LAM, "está bien, contenido y cuidado. Tiene el teléfono y se puede ir cuando quiere, me parece lo mejor".