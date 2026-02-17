"Viejos vinagres": Lali Espósito le tiró con una respuesta letal a Luis Majul tras sus críticas por el Cosquín Rock

El periodista criticó el outfit y el talento vocal de Lali Espósito en el Cosquín Rock, tildándola de buscar beneficio económico en la pelea con el Presidente.

La artista invitó a sus seguidores a reproducir su música tras los dichos del periodista en LN+. / @lali - Captura TV

La grieta entre el espectáculo y la política sumó un nuevo capítulo de alta tensión con Luis Majul y Lali Espósito como protagonistas. El disparador fue el reciente paso de la artista por el Cosquín Rock 2026, donde la cantante no solo deslumbró con su performance, sino que utilizó su vestuario y su repertorio para enviar mensajes directos al presidente Javier Milei.

Duras críticas de Luis Majul a Lali Espósito. Con un vestido que parodiaba las críticas oficialistas y un cover de Sumo, la ex Casi Ángeles reafirmó su postura combativa, provocando una respuesta inmediata y filosa por parte del conductor de La Cornisa.

La teoría de Luis Majul sobre el fenómeno Lali en Cosquín Rock y más lali-cosquin-rock El vestido de Lali incluía términos como "Ladri depósito" para ironizar sobre las críticas de Milei. @lali Desde la pantalla de La Nación +, Majul no escatimó en descalificaciones hacia la puesta en escena de la cantante. Además de cuestionar su afinación al entonar el clásico de Luca Prodan, el periodista lanzó una hipótesis que sacudió la farándula: "Ahora parece que Lali Espósito y el equipo de Lali Espósito está utilizando a Milei para vender más discos, para conseguir más reproducciones en Spotify...".

pergolini lali (1) Lali Espósito revolucionó el Cosquín Rock 2026 con un vestido lleno de titulares mediáticos. Captura Youtube Para el conductor, la rebeldía de Lali es ahora una herramienta comercial, e incluso se animó a vaticinar un futuro político oscuro para la oposición: "Si el peronismo está pensando en Lali como una candidata, quiere decir que están confundidos, desorientados... El peronismo está en un momento de desesperación".

Cosquín Rock: Lali Espósito apuntó contra Javier Milei en su show y su vestido se viralizó Uno de los momentos más comentados de la editorial fue cuando Majul recordó un supuesto pedido de tregua del equipo de la artista. "Cuando la crítica de Milei se puso recontra picante, un integrante del equipo de Lali me dijo 'Luis, te tengo que contar que Lali está asustada, un poco avergonzada, no sabe a qué se enfrenta...'", reveló el comunicador.