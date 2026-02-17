Horacio Pagani lanzó un comentario sobre Costa y desató un escándalo en Bendita: "Un tipo"
En pleno debate en Bendita, el periodista realizó un comentario desubicado sobre la humorista y le terminaron poniendo los puntos.
Un nuevo exabrupto de Horacio Pagani volvió a generar ruido, esta vez en la mesa de Bendita. El comentario surgió al aire, mientras se debatía sobre un informe vinculado al cruce televisivo entre Costa y Karina Iavícoli en Infama.
Tras la emisión del tape, el periodista sorprendió con una frase que descolocó a todos en el estudio: "Yo creí que era un tipo".
La reacción fue inmediata. Edith Hermida, actual conductora del ciclo, tomó la palabra para frenarlo y marcarle el límite en vivo. "No, basta, Horacio. Costa es mi compañera de radio", le dijo, mientras el resto del panel evidenciaba incomodidad frente a la situación.
Lejos de dar marcha atrás, el periodista respondió: "Tanto lío. No sabía". Ante la tensión que ya se palpaba en el piso, y que rápidamente empezó a replicarse en redes sociales, Hermida intentó contextualizar quién es la conductora. Con una imagen suya en pantalla, aclaró: "Ella es Costa, por si no la conocías. Trabaja con Vero Lozano en Cortá por Lozano y conmigo en la radio".
Esto fue lo que dijo Horacio Pagani en Bendita sobre Costa
"No la conozco", contestó Horacio Pagani, sin modificar el tono. En ese momento intervino Daniel Rinaldi para aportar una precisión: "Horacio, ella mantiene su nombre, Gonzalo Costa".
Sin embargo, el panelista sostuvo su postura y cerró la discusión con la misma frase que había desatado el revuelo: "La llaman por el apellido. Creí que era un tipo".