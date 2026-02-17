Robert Duvall y Luciana Pedraza: así fue la historia de amor que unió para siempre a Hollywood y Argentina

Hollywood está de luto tras la partida de una de sus leyendas más colosales. Este lunes, a los 95 años, falleció Robert Duvall en su residencia de Virginia, dejando un vacío irremplazable en la industria cinematográfica.

En sus momentos finales, estuvo acompañado por el gran amor de su vida: la salteña Luciana Pedraza. La pareja, que compartió tres décadas de una relación inquebrantable, se convirtió en un símbolo de estabilidad y pasión, uniendo para siempre los destinos de la estrella de El Padrino con las tierras argentinas.

El destino los cruzó de forma fortuita en 1996. Pedraza, que entonces tenía 24 años y trabajaba como promotora de eventos, interceptó a un hombre en una calle de Buenos Aires para invitarlo a una actividad vinculada al tango. Aquel "desconocido" era Duvall, quien a sus 65 años ya ostentaba una estatuilla de la Academia.

A pesar de los 41 años de diferencia, la conexión fue inmediata y mágica; incluso descubrieron que ambos celebraban su cumpleaños el mismo día, un 5 de enero. “No me gusta el mate. A Luciana tampoco”, bromeó alguna vez el actor, aunque confesó que su rincón favorito en el planeta era el tradicional café La Biela.

La impronta de la Argentina en la vida de Duvall fue absoluta. Rodó films como Assassination Tango en el país y visitó con frecuencia el norte y el sur de nuestra geografía. Junto a Luciana Pedraza, canalizó su faceta solidaria a través de Pro Mujer, una organización con sede en Salta dedicada a empoderar a mujeres latinoamericanas.

rubert-duval-efe (1) El actor era un apasionado del tango y visitaba frecuentemente la ciudad de Salta. EFE

Entre cabalgatas y la mística porteña, Bob —como le decían sus íntimos— encontró en Pedraza a su socia ideal. “Lo que más me gusta es ver bailar tango y contemplar la ciudad”, afirmaba el artista, quien supo amalgamar la cultura estadounidense con las raíces de su esposa.

Luciana Pedraza y el emotivo adiós a Robert Duvall

El adiós definitivo llegó acompañado de un comunicado que conmovió a las redes sociales. Pedraza confirmó la noticia con una elegancia conmovedora: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”. La artista salteña no ocultó su admiración por el legado profesional de su marido, pero destacó por sobre todo su calidad humana: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”.

portada DUVALL Y PEDRAZA Luciana Pedraza, la salteña que conquistó al actor, compartió un emotivo mensaje de despedida. Facebook Robert Duvall

Luciana cerró su mensaje resaltando la entrega total de Duvall hacia su profesión y hacia la vida misma. “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, concluyó. La partida del actor cierra un capítulo dorado del cine, pero deja viva una historia de amor que nació en una esquina porteña y llegó hasta las estrellas.