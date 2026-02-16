El video de Robert Duvall antes de su muerte que se viralizó: "Disfruto"

El artista falleció a los 95 años y el mundo de Hollywood quedó totalmente consternado.

Robert Duvall fue sin lugar a dudas una leyenda de Hollywood y la muerte no solo conmocionó al cine estadounidense, sino también a los fans de diferentes países. Las redes se inundaron de mensajes tras su muerte y se viralizó un video donde se lo puede ver entrenando.

Luciana Pedraza, esposa del artista, fue quien confirmó la triste noticia a través de un comunicado que compartió en Facebook: "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo".

En uno de sus últimos videos que compartió en la mencionada red social, se lo puede ver al actor contento y entrenando. Al clip lo decidió acompañar con una breve pero contundente descripción.

El video que se viralizó de Robert Duvall tras su muerte El video de Robert Duvall antes de su muerte que se viralizó en redes: "Disfruto" "Disfruto tener una rutina. Aunque nunca fui al gimnasio para ponerme en forma para las películas. Preferí el tenis, la natación o la cabalgata para mantenerme en forma", expresó en la publicación.