Emilia Mernes y Duki conquistaron Nueva York con sus looks: las fotos

No te pierdas todos los detalles de los outfits invernales de Emilia Mernes y Duki en la Gran Manzana.

Emilia Mernes y Duki estuvieron de paso por Nueva York y compartieron fotos desde allí, en las cuales la moda fue protagonista absoluta. Las imágenes mostraron, sobre todo, a Emilia disfrutando del frío neoyorquino con looks pensados al detalle.

En una de las fotos, la cantante llevó un tapado largo en marrón oscuro, de caída recta, con interior de piel sintética visible en solapas y puños. La prenda se combinó con una polera negra clásica y jeans de tiro alto con pierna recta, sostenidos por un cinturón negro con hebilla metálica. Este estilismo se completó con una vincha negra lisa de algodón, anteojos transparentes de armazón fino y el pelo suelto, peinado con raya al costado.

En otra de sus elecciones fashionistas, apostó por un abrigo de piel sintética en tono natural, que llevó con un jean celeste de tiro bajo intervenido con un estampado de osos en tonos tierra. Para cerrar ese look, lució unas zapatillas deportivas negras, lentes de sol oscuros y una cartera Chanel negra tipo baguette bag que llevó al hombro, elevando el outfit con un accesorio de lujo sin perder el espíritu casual.

En otra imagen compartida, la artista se mostró con un maxitapado gris claro, de corte clásico y doble abotonadura, una pieza atemporal que llevó acompañada con unos jeans amplios celestes y botas bordó de punta cuadrada. Los accesorios invernales terminaron de definir esa propuesta, luciendo un gorro de piel rosa claro y bufanda tejida a juego, llevada suelta alrededor del cuello, además de una cartera negra pequeña.

Duki, por su parte, optó por un registro más relajado y urbano. Se lo vio con una campera negra acolchada, con costuras blancas a contratono, un buzo canguro negro debajo y accesorios funcionales como guantes de lana y gorro al tono.