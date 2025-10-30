No queda ningún detenido a un año del derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell que dejó nueve muertos

Este miércoles se cumple un año del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell , un siniestro que dejó nueve víctimas fatales y aún no tiene detenidos . Hay seis personas imputadas por "estrago doloso agravado" en la investigación que involucró a los propietarios, contratistas y profesionales que realizaron obras estructurales sin autorización municipal.

El edificio, ubicado sobre Avenida Buenos Aires y calle 1, contaba con dos cocheras cerradas, pileta, más de 600 metros de parque, aparts para dos a cinco personas y un amplio buffet para desayunar. Entre los servicios ofrecidos destacaban mucama diaria, WiFi, seguridad privada, caja de seguridad digital, parrilla, ropa blanca, panificación propia, solárium y SUM con TV por cable.

Entre las víctimas se encontraban Fabián Ciocchini, de 84 años, que descansaba junto a María Josefa Bonazza (única sobreviviente de su departamento) y ambos habían viajado desde Balcarce. También fallecieron María Rosa Stefanic, ex dueña del hotel, y su sobrino Nahuel, de 25 años.

Otras víctimas fueron el carpintero Javier Fabián Gutiérrez, el plomero Ezequiel Matu, Mariano Troiano, el albañil Ezequiel Chapsman y Dana Desimone, empleada y novia de Nahuel.

Bonazza, quien recibió el alta tras pasar por terapia intensiva, relató cómo logró sobrevivir: “Trataba de mantener la calma y pedirle a mi marido que no se moviera. Fue instantáneo lo que le pasó, pero estuvimos 48 años felices”.

Sin detenidos

La causa se tramita en la Fiscalía N°6 de Villa Gesell, donde se investigan las responsabilidades de los propietarios, contratistas y profesionales. La abogada de la familia, Graciela Bravo, explicó que las pericias indican que los trabajos negligentes, como la instalación de ascensores y refuerzos de tabiques de hormigón armado, habrían provocado el colapso. Según se determinó, las obras estructurales se realizaron sin autorización municipal.

El Juzgado de Garantías y el fiscal aguardan resultados de los peritajes estructurales y continúan tomando testimonios. Además, tramita un expediente civil por daños y perjuicios para reclamar la reparación integral de las consecuencias morales del siniestro.

El INTI confirmó que la estructura original no presentaba fallas ni deterioro anormal y que los puntos críticos del derrumbe se vinculan a remodelaciones y ampliaciones posteriores que alteraron la carga inicial del inmueble. Seis personas están imputadas por “estrago doloso agravado”, pero hasta hoy ninguna ha sido detenida.