Este es el primer hotel de Mendoza en obtener una importante distinción ambiental

La hotelería mendocina alcanzó un nuevo hito en materia ambiental : por primera vez, un hotel de la provincia obtuvo la Ecoetiqueta Nivel Oro del programa Hoteles Más Verdes , otorgado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

El reconocimiento recayó en el Sheraton Mendoza Hotel, que logró cumplir con los estándares internacionales del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), consolidando a Mendoza como referente en prácticas sustentables dentro del turismo nacional.

La certificación Oro distingue a los establecimientos que aplican modelos de gestión sustentable, basados en criterios ambientales, sociales y económicos. Para alcanzarla, los participantes deben cumplir más de 200 indicadores que evalúan desde la eficiencia energética hasta la participación comunitaria.

En este caso, la distinción fue el resultado de un proceso que incluyó innovaciones en el uso eficiente del agua y la energía, reducción de residuos, capacitación del personal y acciones de sensibilización ambiental dirigidas a huéspedes y visitantes.

Entre las medidas destacadas figuran el aprovechamiento de energías renovables, la reutilización de recursos hídricos en espacios verdes, la incorporación de tecnología de bajo consumo, y la implementación de un sistema de gestión integral de residuos. Estas prácticas no solo reducen el impacto ambiental, sino que también promueven una cultura de responsabilidad dentro de la organización.

Invernadero en Spa Sheraton Mendoza Hotel 2 Invernadero en el spa del Hotel Sheraton Mendoza.

Un logro que marca tendencia en la hotelería mendocina

La obtención de esta certificación representa un avance para toda la industria turística local, que en los últimos años viene incorporando criterios de sustentabilidad en sus operaciones. En un contexto global donde los viajeros valoran cada vez más las experiencias responsables y el cuidado del entorno, la hotelería mendocina se posiciona como un destino que apuesta por la innovación y la conciencia ambiental.

El reconocimiento también evidencia el trabajo que diferentes actores del sector están realizando para alinearse con las metas de desarrollo sostenible, promoviendo un turismo que combine calidad, confort y respeto por los recursos naturales.

El camino hacia una hotelería más sostenible

El programa Hoteles Más Verdes, validado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocido por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, busca consolidar un modelo de gestión sostenible en todo el país.

Su enfoque integral no solo contempla la eficiencia en el uso de recursos, sino también la inclusión social, la educación ambiental y la participación comunitaria como ejes de transformación.

Que un hotel mendocino haya alcanzado la categoría Oro coloca a la provincia en el mapa de los destinos líderes en sustentabilidad turística y abre el camino para que otras empresas del rubro sigan el mismo ejemplo.

Más que una distinción, se trata de un mensaje claro: la sustentabilidad dejó de ser una opción y pasó a ser una condición necesaria para el futuro del turismo.