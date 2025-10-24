Misterio: hallaron un muerto en un hotel de los Kirchner y la Justicia tomó una decisión tajante

Se trata del hotel La Aldea, el cual estaba ocupado ilegalmente por 130 personas desde hace tres años.

La Justicia ordenó el desalojo del edificio en un plazo de 60 días.

Un misterioso y trágico hallazgo tuvo lugar en la ciudad de El Chaltén, Santa Cruz, donde una persona fue hallada muerta en un hotel que pertenece a la familia Kirchner. Según trascendió, el establecimiento está ocupado ilegalmente hace tres años.

Cómo es el hotel Se trata del hotel La Aldea, valuado en 108 millones de pesos, que pertenece a la inmobiliaria Los Sauces S.A., una de las sociedades investigadas por lavado de dinero.

El hotel es parte de los bienes que podrían ser decomisados en la causa Vialidad, y está incluido en las investigaciones por lavado de dinero que involucran a Cristina y Máximo Kirchner, Romina Mercado, Lázaro Báez y Víctor Manzanares.

hotel KIRCHNER X En 2016, se inició una obra de aplicación, la cual nunca se llevó a cabo y el hotel cerró. Tras el abandono del establecimiento, varios grupos familiares ingresaron ilegalmente. En total, 130 personas, entre ellos niños y adolescentes, se encontraban ocupando el edificio.

El desalojo del hotel Tras el hallazgo del cuerpo, la Justicia ordenó el desalojo del edificio en un plazo de 60 días, a pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Secretaría de Políticas Sociales de El Chaltén advirtió que el municipio no cuenta con espacios para reubicar a las familias.