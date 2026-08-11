iPhone 17 e iPhone 17e: comparativa técnica entre los nuevos celulares de Apple

Apple presentó sus opciones para renovar la telefonía celular con los modelos iPhone 17 y iPhone 17e . Ambos iPhone comparten el procesador A19 de tres nanómetros y ofrecen un rendimiento fluido con ocho gigabytes de memoria RAM. Sin embargo, existen marcadas diferencias en pantalla, autonomía y cámaras.

El mercado de celulares ofrece dos alternativas bien delimitadas para los usuarios de la manzana. El modelo iPhone principal apunta a quienes buscan tecnología avanzada en pantalla y fotografía. Por su parte, la variante iPhone 17e prioriza un precio de entrada accesible manteniendo el nivel de potencia.

El iPhone 17 ofrece un panel de mayor tasa de refresco que el iPhone 17e.

En términos de rendimiento, el iPhone 17 y la versión iPhone 17e responden con la misma velocidad al abrir aplicaciones exigentes. Ambos integran conectividad 5G, puerto USB C y almacenamiento interno que parte desde los 256 gigabytes. La brecha técnica se percibe en la fluidez del panel táctil y la carga de batería.

El display es uno de los apartados con mayores diferencias entre ambos dispositivos. La versión estándar del iPhone 17 equipa un panel OLED de 6,3 pulgadas con frecuencia de actualización variable ProMotion de 120 hertzios y un brillo máximo de 3000 nits. Esta tecnología brinda una experiencia visual superior al desplazarse por menús o ejecutar videojuegos.

Por el contrario, el modelo iPhone 17e cuenta con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas que mantiene la frecuencia tradicional de 60 hertzios. Si bien la calidad de color resulta óptima, el brillo máximo alcanza los 1000 nits, lo que reduce la visibilidad ante la luz solar directa.

Sistema de cámaras y versatilidad fotográfica

La configuración fotográfica marca otra distancia considerable. El iPhone 17 dispone de un sistema doble con sensor principal de 48 megapíxeles y un lente ultra gran angular de 48 megapíxeles, idóneo para capturar paisajes o fotos grupales. En el frente incluye una cámara de 18 megapíxeles con enfoque automático y sistema Center Stage.

El iPhone 17e simplifica este apartado incorporando un único sensor posterior de 48 megapíxeles. Aunque permite realizar recortes digitales de dos aumentos sin perder nitidez, carece del modo ultra gran angular y de las funciones macro. La cámara frontal del iPhone 17e se queda en los 12 megapíxeles.

Batería y tiempos de carga del iPhone 17e

La batería presenta un contraste curioso entre ambos modelos. El iPhone 17e alberga un módulo de 4005 miliamperios que entrega una autonomía extendida en uso cotidiano. No obstante, su potencia de carga rápida por cable admite un máximo de 20 vatios.

Por otro lado, el iPhone 17 posee un componente de 3692 miliamperios, pero compensa esa menor capacidad con soporte para carga rápida por cable de hasta 40 vatios y carga inalámbrica MagSafe de 25 vatios. La elección final entre un iPhone u otro dependerá de si el usuario pondera la fluidez de pantalla y la fotografía o la economía y la autonomía.