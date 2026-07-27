La jubilada que conquistó las redes por bailar al ritmo de Michael Jackson: qué hay detrás del video viral
La jubilada marplatense de 64 años compartió un video grabado en el living de su casa, bailando uno de los hits del Rey del Pop.
Alicia Arias, la jubilada marplatense que se volvió viral en TikTok con videos de baile grabados en su casa, publicó una nueva coreografía, esta vez, al ritmo de Michael Jackson. El nuevo clip logró viralizarse rápidamente en redes sociales, conquistando a más usuarios.
"¿Se animan a aprender un paso de Michael Jackson?", le preguntó Alicia a su comunidad en redes sociales, en la descripción del video en el que aparece bailando el hit Smooth Criminal (1987). "En este video les muestro, paso a paso, cómo hacer uno de sus movimientos más icónicos. Espero que se diviertan tanto como yo haciéndolo. Si lo intentan, etiquétenme para ver sus videos. ¡Quiero ver cómo les sale!", expresó la mujer, invitando a sus seguidores a hacer la coreografía en sus casas.
En el video, se la puede ver imitando apoyada sobre la punta de un pie, con una pierna extendida hacia adelante, el talón separado del suelo, los brazos abiertos y las manos caídas, los movimientos característicos de Michael Jackson. El contenido rápidamente causó sensación en las redes, debido a la perfección de sus movimientos, abriendo el debate sobre si se trataba de un baile real o hecho con inteligencia artificial (IA).
Mirá el video de Alicia Arias bailando al ritmo de Michael Jackson
La historia de Alicia, la mujer que se viralizó por bailar en redes
En una entrevista para medios marplantenses, Alicia había contado, previamente, que siempre le gustó la danza. De joven, incluso llegó a ganar un concurso de rock.
Ahora, Alicia tiene 64 años y vive en el barrio Bosque Grande de la ciudad balnearia de Mar del Plata. Es jubilada, pero continúa trabajando como enfermera, en el cuidado de adultos mayores.
Hace meses empezó a conquistar las redes, luego de que su hijo Walter y su pareja Elio la convencieron de sacarse una foto y subirla. Luego llegó el primer video de baile, que alcanzó unas 300 mil reproducciones en pocas horas. A partir de esa publicación, su cuenta de TikTok empezó a crecer. En dos meses, superó los 10 millones de vistas y recibió comentarios de usuarios en distintos idiomas.
Walter acompaña técnicamente cada publicación. Según contaron, el joven se formó en el uso de inteligencia artificial y automatización de imagen a partir de su experiencia con un food truck propio. En los videos de Alicia aporta edición digital, aunque la base de los clips sigue siendo el baile real de su madre.