La jubilada que conquistó las redes por bailar al ritmo de Michael Jackson: qué hay detrás del video viral

La jubilada marplatense de 64 años compartió un video grabado en el living de su casa, bailando uno de los hits del Rey del Pop.

Alicia Arias, la jubilada marplatense que se volvió viral en TikTok con videos de baile grabados en su casa, publicó una nueva coreografía, esta vez, al ritmo de Michael Jackson. El nuevo clip logró viralizarse rápidamente en redes sociales, conquistando a más usuarios.

"¿Se animan a aprender un paso de Michael Jackson?", le preguntó Alicia a su comunidad en redes sociales, en la descripción del video en el que aparece bailando el hit Smooth Criminal (1987). "En este video les muestro, paso a paso, cómo hacer uno de sus movimientos más icónicos. Espero que se diviertan tanto como yo haciéndolo. Si lo intentan, etiquétenme para ver sus videos. ¡Quiero ver cómo les sale!", expresó la mujer, invitando a sus seguidores a hacer la coreografía en sus casas.

En el video, se la puede ver imitando apoyada sobre la punta de un pie, con una pierna extendida hacia adelante, el talón separado del suelo, los brazos abiertos y las manos caídas, los movimientos característicos de Michael Jackson. El contenido rápidamente causó sensación en las redes, debido a la perfección de sus movimientos, abriendo el debate sobre si se trataba de un baile real o hecho con inteligencia artificial (IA).

Mirá el video de Alicia Arias bailando al ritmo de Michael Jackson La historia de Alicia, la mujer que se viralizó por bailar en redes En una entrevista para medios marplantenses, Alicia había contado, previamente, que siempre le gustó la danza. De joven, incluso llegó a ganar un concurso de rock.

Ahora, Alicia tiene 64 años y vive en el barrio Bosque Grande de la ciudad balnearia de Mar del Plata. Es jubilada, pero continúa trabajando como enfermera, en el cuidado de adultos mayores.