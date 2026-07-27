La pronta visita del papa León XIV obliga a repasar encíclica tecnológica

La Santa Sede haría oficial en agosto el itinerario del Papa León XIV en Argentina y Sudamérica confirmando una visita de enorme gravitancia ante la vigencia cada vez más importante de la encíclica reciente sobre la tecnología y la IA en un presente distópico.

El rumor del Vaticano es un secreto a voces y faltaría ponerle fecha a la visita del Papa León XIV al país y a la región. Visita con encíclica previa. El rumor del Vaticano es un secreto a voces y faltaría ponerle fecha a la visita del Papa León XIV al país y a la región. Visita con encíclica previa.

Para el relato M. del actual gobierno es una visita incómoda en lo profundo, puesto que la posición política que enfervoriza al presidente Javier Milei es uno de los carriles que desde el Vaticano encuentran una cerrada oposición.

En política, tecnología, economía y hasta en la óptica del progreso, la encíclica Magnifica Humanitas pone en duda los valores que suelen enfervorizar a Milei y sus amigos tecnológicos y políticos, como Donald Trump.

La encíclica "Magnifica Humanitas" es la declaración más contundente del Papa León XIV sobre las promesas y los peligros de la IA. Podría analizarse como un aporte a la defensa de la humanidad , mientras el planeta se ve obligado a una automatización que descalibra todo lo que encuentra a su paso.

El documento insta a gobiernos, empresas e individuos a ralentizar el ritmo del desarrollo tecnológico y garantizar que los sistemas de Inteligencia Artificial siga estando sujeta a supervisión ética y política.

Pese a los malos entendidos interesados en atrofiar el espíritu de un documento razonable, la encíclica no se opone a la innovación. Pese a los malos entendidos interesados en atrofiar el espíritu de un documento razonable, la encíclica no se opone a la innovación.

Lejos de rechazar el progreso tecnológico, allí se lee que "la tecnología no debe considerarse, en sí misma, como una fuerza antagónica a la humanidad", sino que debe guiarse por un uso responsable y ético.

Magnifica Humanitas

El documento que refleja el pensamiento del Papa respecto a la Inteligencia Artificial, una opinión que seguramente estará en boca de su prédica en la visita a la Argentina, afirma que la IA podría profundizar la desigualdad, debilitar la capacidad de acción humana y alejar cada vez más las decisiones cruciales de las manos humanas.

"Pedir prudencia, una evaluación rigurosa e incluso, en ocasiones, un ritmo más lento en la adopción de la IA no significa oponerse al progreso", dice la encíclica. "Se trata, más bien, de un ejercicio de cuidado responsable hacia la familia humana".

Papa

Otro jefe del Vaticano, León XIII, en su momento tuvo que abordar el cambio propuesto por la Revolución Industrial. La encíclica de 1891, "Rerum Novarum", es testimonio de otra advertencia histórica para el mundo.

La referida montó las bases de la doctrina social católica moderna sobre el trabajo y la tecnología en los albores de la Revolución Industrial. La referida montó las bases de la doctrina social católica moderna sobre el trabajo y la tecnología en los albores de la Revolución Industrial.

El paralelo con León XIV es absolutamente importante. Desde el pasado 25 de mayo, el documento papal compara directamente el momento actual de desarrollo tecnológico y el que se afrontó hace más de un siglo.

Ha dicho el propio Papa León XIV, quien se apronta a regresar a Sudamérica, en especial a Perú, allí donde ha llevado a cabo su mayor labor religiosa. "Con ese documento, mi querido predecesor impulsó la reflexión sobre la sociedad, la economía y la política, que hoy se conoce como la Doctrina Social de la Iglesia”.

León XIV expresó su deseo de "añadir mi propia voz a esta tradición viva". La primera encíclica, que firmó formalmente el 15 de mayo fue exactamente 135 años después de la publicación de "Rerum Novarum", lo que subraya aún más los paralelismos entre ambos documentos.