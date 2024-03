Día Mundial del Queso: la historia del abogado que se convirtió en el mejor productor de quesos del país

El Día Mundial del Queso, celebrado cada 20 de marzo, es una ocasión para honrar la diversidad de este delicioso alimento y para disfrutar de su amplia gama de sabores y texturas. Sus orígenes se remontan a más de 6000 años atrás y se cree que su creación fue en Oriente Medio. Desde entonces, su producción se ha extendido por el mundo, siendo Francia e Italia referentes destacados en la cultura quesera. Argentina, con más de 1000 queserías y una inmensa producción anual, es un importante actor en la industria siendo el principal consumidor de queso en América Latina.

En este día especial, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con Gustavo Schiavi, un abogado nacido en Lincoln, Buenos Aires, pero radicado en Mendoza y con un emprendimiento que le hizo descubrir su pasión por la fabricación de quesos artesanales.

Acerca de cómo surgió su interés por la cultura quesera, explicó: "Soy abogado, tengo 28 años radicando en Mendoza y siempre fui un agradecido de la profesión. Siempre tuve la idea en el inconsciente de que sabía que algo tenía que hacer para cambiar porque no quería ser solamente un abogado. El tema de los quesos fue una pasión de chiquito, la tuve siempre latente. Soy de Lincoln, una cuenca muy importante en la provincia de Buenos Aires, y cuando vine acá no sabía qué hacer porque estaba muy alejado de lo que era la zona de los quesos".

"Me cansaba tener que ir a comprar queso a los supermercados, hasta que un día averigue la posibilidad de poder hacer quesos acá en Mendoza. Fui al Tambo, me contacté con Leonardo Guercio y me habló de la buena calidad de la leche, me dio la materia prima, los insumos y un día, así como jugando, me puse a hacer quesos y de golpe surgió 'La Linqueñita'. La verdad que ha sido algo maravilloso y a lo que hoy estoy dedicado el 99% del tiempo, y ese ratito que queda estoy con la profesión", agregó contando cómo surgió su vocación.

Gustavo Schiavi con sus quesos artesanales.

Además, aclaró que "tengo unas 35 variedades de quesos, depende también de la época del año. Los quesos que más hacemos son, por ejemplo, los los quartirolo, los tipo parmesano, los sardo y lo que más me gusta hacer, que es mi especialidad, son los quesos azules".

En relación a cómo fue el proceso para convertirse en el mejor productor de quesos del país, mencionó: "Fue todo de boca en boca a partir de un par de enólogos que conocieron lo que yo estaba haciendo, fueron a mi casa, los probaron y así surgió. De golpe me empezaron a llamar desde los distintos restaurantes y bodegas, pero es más que nada por toda esta movida que hay con el tema de los productos locales, cada vez los chefs están buscando más productos locales".

"Entonces de golpe surgió y casi de la nada estamos en la mayoría de los restaurantes de Mendoza. No dejo de sorprenderme día a día con toda esta gran movida que hay con el tema de los quesos. Lo más importante es difundir la cultura quesera, lo que me sorprendió es que la gente va a mi casa, no solo a comprar un pedazo de queso, sino que va a preguntar, curiosear y aprender", cerró.

