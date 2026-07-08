Sufrió un brote psicótico, se lanzó al Canal Cacique Guaymallén y fue rescatado antes de una tragedia

Un hombre que atravesaba un aparente brote psicótico fue rescatado con vida el mediodía del martes luego de arrojarse al Canal Cacique Guaymallén , en Ciudad . El dramático episodio movilizó a distintas unidades especializadas de la Policía de Mendoza, que desplegaron un operativo de negociación y rescate para ponerlo a salvo.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi , donde personal policial advirtió que el hombre amenazaba con lanzarse al cauce.

Cuando los efectivos llegaron al lugar intentaron contener la situación y dialogar con el hombre para evitar que atentara contra su vida. Sin embargo, el sujeto, que presentaba un aparente brote psicótico, rechazó toda posibilidad de ser asistido y manifestó que se arrojaría al agua si los uniformados se acerca

Pese a los intentos de persuación, el hombre decidió lanzarse al canal. Sin embargo el rápido accionar de los efectivos permitió rescatarlo y preservar su vida.

Ante ese escenario, se activó un operativo especial del que participaron efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales ( FOE ), el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros ( GRIS ) , Bomberos, el Grupo Especial de Seguridad ( GES ) y la Unidad VANT , que brindó apoyo aéreo con drones.

Mientras un negociador del GRIS intentaba persuadir al hombre para que desistiera de su decisión, Bomberos y efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) prepararon el dispositivo de rescate sobre el canal, previendo una posible caída al agua.

Se arrojó al canal y lograron rescatarlo

Pese a los intentos por contenerlo, el hombre finalmente se lanzó al Canal Cacique Guaymallén.

La rápida reacción del personal del GES permitió ingresar de inmediato al cauce y alcanzarlo antes de que fuera arrastrado por la corriente. Con el apoyo de Bomberos, los efectivos lograron extraerlo del agua y ponerlo a resguardo.

Una vez finalizado el rescate, el hombre fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes lo estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica.

El procedimiento demandó siete minutos y permitió preservar la vida del hombre gracias al trabajo coordinado entre las distintas unidades especializadas que participaron del operativo.