Sufrió un brote psicótico, se lanzó al Canal Cacique Guaymallén y fue rescatado antes de una tragedia
Tras padecer una crisis, el hombre se lanzó al Cacique Guaymallén con intenciones de quitarse la vida. La rápida intervención policial permitió rescatarlo.
Un hombre que atravesaba un aparente brote psicótico fue rescatado con vida el mediodía del martes luego de arrojarse al Canal Cacique Guaymallén, en Ciudad. El dramático episodio movilizó a distintas unidades especializadas de la Policía de Mendoza, que desplegaron un operativo de negociación y rescate para ponerlo a salvo.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi, donde personal policial advirtió que el hombre amenazaba con lanzarse al cauce.
Cuando los efectivos llegaron al lugar intentaron contener la situación y dialogar con el hombre para evitar que atentara contra su vida. Sin embargo, el sujeto, que presentaba un aparente brote psicótico, rechazó toda posibilidad de ser asistido y manifestó que se arrojaría al agua si los uniformados se acerca
Ante ese escenario, se activó un operativo especial del que participaron efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) , Bomberos, el Grupo Especial de Seguridad (GES) y la Unidad VANT, que brindó apoyo aéreo con drones.
Mientras un negociador del GRIS intentaba persuadir al hombre para que desistiera de su decisión, Bomberos y efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) prepararon el dispositivo de rescate sobre el canal, previendo una posible caída al agua.
Se arrojó al canal y lograron rescatarlo
Pese a los intentos por contenerlo, el hombre finalmente se lanzó al Canal Cacique Guaymallén.
La rápida reacción del personal del GES permitió ingresar de inmediato al cauce y alcanzarlo antes de que fuera arrastrado por la corriente. Con el apoyo de Bomberos, los efectivos lograron extraerlo del agua y ponerlo a resguardo.
Una vez finalizado el rescate, el hombre fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes lo estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica.
El procedimiento demandó siete minutos y permitió preservar la vida del hombre gracias al trabajo coordinado entre las distintas unidades especializadas que participaron del operativo.