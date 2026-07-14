La Ciudad de Mendoza suspende las actividades de vacaciones por la semifinal de la Selección argentina

La Ciudad de Mendoza anunció la suspensión de todas las actividades previstas para este miércoles 15 de julio en el marco de Ciudad de los Chicos 2026 , el tradicional ciclo de vacaciones de invierno . La decisión responde al partido que disputará la Selección argentina por las semifinales del Mundial de Fútbol 2026 y busca que las familias puedan seguir el encuentro.

La medida alcanza a todos los espacios culturales municipales que formaban parte de la programación del miércoles. Desde el municipio explicaron que la reprogramación se realizó teniendo en cuenta el impacto que genera el avance del seleccionado nacional en el torneo y la expectativa que despierta el encuentro en toda la ciudad.

En ese contexto, la agenda fue reorganizada para concentrar una mayor cantidad de propuestas entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio. Además de mantener las actividades previstas, se sumaron nuevos horarios y funciones para compensar la jornada suspendida.

Uno de los espacios que extenderá su programación será Ciudad de los Libros , que abrirá desde el jueves hasta el sábado, de 11.30 a 19.30, en la Báscula de la Nave Cultural. Con entrada gratuita, el evento reúne a 14 librerías locales que ofrecen promociones de literatura infantil y una variada agenda de actividades para toda la familia.

Durante esas jornadas también habrá espectáculos de títeres, circo, presentaciones de libros y el espacio Animate , donde los niños podrán cantar, bailar y actuar.

Por su parte, Ciudad Teatral ofrecerá el jueves 16 una programación especial con tres obras en doble función, a las 16 y a las 17.30. Se presentarán "Las cartas de Tentac", en la Sala 2 de la Nave Cultural; "Desorbitados, una aventura espacial", en la Sala 3; y "Gáldorin y la corona perdida", en el Teatro Quintanilla. Las entradas tendrán un valor general de $10.000 y podrán adquirirse a través de Entradaweb o en las boleterías de las salas.

Cambios en museos, cine y otras propuestas

La programación de Ciudad de los Museos también sufrió modificaciones. La función de "Huellas", prevista inicialmente para el miércoles 15, fue trasladada al jueves 16 a las 16 en el Museo del Área Fundacional (MAF). Las entradas son aranceladas y las reservas se realizan mediante WhatsApp.

En tanto, la muestra infantil "Universo Monstriña", que recibió a cerca de un millar de visitantes durante el fin de semana en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), permanecerá cerrada el miércoles y tampoco se realizarán las experiencias interactivas programadas para esa jornada. Desde el jueves 16 hasta el domingo 19 retomará su cronograma habitual, con ingreso gratuito.

También se suspendió la proyección de "Todos los perros van al cielo", prevista para el miércoles en el Microcine Municipal. Sin embargo, el resto de la programación continuará sin cambios, con las películas "La canción del mar" (jueves), "El gigante de hierro" (viernes) y "Manuelita" (sábado), todas a las 16 y con entrada libre.

Deportes y juegos también modifican su cronograma

Otra de las propuestas que ajustó su agenda es Ciudad de los Juegos, que incorporó un turno adicional entre el jueves 16 y el sábado 18. Durante esos días, los inflables gigantes y el parque Jumpy funcionarán de 11.30 a 19.30 en la Sala 1 y los jardines de la Nave Cultural. Las entradas tendrán un valor de $15.000 y podrán adquirirse en Showtickets o en la boletería del lugar.

Por último, la Dirección de Deportes informó que también quedó suspendida la obra de teatro prevista para el miércoles 15, a las 15, en el Gimnasio N.º 1, de la que iban a participar los gimnasios municipales 1, 4 y 5.

Con esta reorganización, la Ciudad de Mendoza busca que vecinos y turistas puedan disfrutar de la semifinal de la Selección argentina sin perder la oportunidad de participar en las actividades de vacaciones de invierno, que continuarán con una agenda reforzada durante los días siguientes.