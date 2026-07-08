Se hizo pasar por paciente para robar en una clínica del centro de Mendoza: quedó filmado por las cámaras

Un malviviente simuló ser paciente de una clínica y terminó robando dinero y un celular en la recepción. Fue captado por las cámaras de seguridad.

El autor del robo en la clínica de Ciudad fue captado por las cámaras de seguridad.

Un ladrón quedó filmado mientras robaba la tarde del martes en una clínica médica del centro de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso se hizo pasar por paciente y sustrajo dinero y un celular de la recepción. Más allá de eso, fue captado por las cámaras de seguridad y buscan identificarlo.

El episodio se produjo pasadas las 19 cuando el sujeto, vestido con campera negra y naranja, pantalón gris y zapatillas blancas, ingresó al instituto Cardiología Infantil, que funciona en un edificio de calle Patricias Mendocinas al 600.

Seguidamente, revisó un consultorio de la planta baja y luego subió al primer piso, donde se sentó en la sala de espera, como si estuviera esperando a ser atendido por uno de los profesionales de la salud.

Tras algunos minutos, entró al baño y después regresó a la sala de espera, donde minutos antes de las 20 se escabulló detrás del mostrador de la recepción y robó un celular y un sobre con 125.000 pesos en efectivo.

Las cámaras lo captaron in fraganti Una vez con el botín en su poder, se retiró del lugar, siendo todos sus movimientos captados por las cámaras de seguridad del lugar, monitoreadas por la empresa de seguridad privada Prosegur.