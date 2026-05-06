Esteban Bullrich recuperó sus criptomonedas tras denunciar fallas de acceso

El exministro y exsenador Esteban Bullrich logró recuperar el acceso a su billetera digital luego de un conflicto que expuso tensiones entre tecnología, accesibilidad y salud. La plataforma Binance confirmó que el problema fue resuelto y que el dirigente volvió a tener control total de sus activos en criptomonedas .

El caso había tomado estado público cuando Bullrich denunció dificultades para ingresar a su cuenta debido a cambios físicos provocados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), diagnosticada en 2021. El sistema de reconocimiento facial —clave en los protocolos de seguridad— dejó de identificarlo, bloqueando su acceso durante meses.

“La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, había expresado el referente del PRO en redes sociales, en un mensaje dirigido a las máximas autoridades de la compañía. Su planteo rápidamente se viralizó y puso en agenda un debate más amplio sobre la inclusión en plataformas digitales.

Tras el reclamo público, la empresa tomó intervención directa. Según informaron, el equipo técnico se comunicó con Bullrich, analizó el caso y resolvió la incidencia. “Recuperó el control total de su cuenta”, señalaron oficialmente, destacando que actuaron con rapidez una vez tomado conocimiento del problema.

Pero la respuesta no quedó solo en lo operativo. Desde la firma anunciaron además una donación de 150 mil dólares a la fundación que impulsa el propio Bullrich , como respaldo a la lucha contra la ELA en Argentina. El gesto fue presentado como una “expresión concreta” del compromiso con la accesibilidad y la inclusión.

El episodio dejó al descubierto un punto sensible: la tensión entre los sistemas de seguridad biométrica y las realidades de usuarios con condiciones de salud que alteran sus rasgos físicos. En plataformas donde la protección de activos es prioritaria, los mecanismos de verificación pueden convertirse en una barrera inesperada.

Desde Binance remarcaron que la seguridad sigue siendo el eje central, pero reconocieron la necesidad de adaptar sus procesos. “La accesibilidad es un estándar, no una excepción”, indicaron, y adelantaron que trabajan en mejoras para evitar fricciones en casos similares.

El conflicto también evidenció el poder de la exposición pública. Lo que durante meses no tuvo respuesta, se resolvió en pocos días tras la viralización del reclamo. En ese sentido, el caso Bullrich funciona como precedente para otros usuarios que puedan enfrentar situaciones similares.

Más allá de la solución puntual, el episodio deja una discusión abierta: cómo equilibrar seguridad, tecnología y accesibilidad en un ecosistema digital cada vez más complejo. Para Bullrich, la respuesta llegó a tiempo. Para las plataformas, el desafío recién empieza.