Ciudad de Mendoza habilita nuevos lugares de estacionamiento medido en el microcentro

A partir del 1 de junio, la Ciudad de Mendoza ampliará el sistema de estacionamiento medido tradicional en el microcentro e incorporará nuevos espacios en el sector oeste de la avenida San Martín, en las cuadras que van desde Las Heras hasta Montevideo.

La medida se aplicará con la intención de fortalecer la actividad económica local, favoreciendo la rotación de vehículos y beneficiando el acceso de los clientes a los comercios de la zona.

Además, contempla la habilitación de 90 nuevos lugares bajo el sistema tradicional con tarjeteros, que funcionará de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados de 8 a 13. Esta ampliación permitirá optimizar el uso del espacio, facilitando el acceso a una zona con fuerte presencia comercial.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió los comercios de la zona.

"Cuando las cosas se ordenan, el comercio lo siente. Sobre calle San Martín comienza a funcionar el estacionamiento medido con tarjeta, algo pensado para generar más rotación, acercar a los clientes y mejorar la experiencia de compra”, explicó el jefe comunal, Ulpiano Suarez.

Cuál es el costo del estacionamiento medido

Luego del último incremento, la tarjeta tradicional tiene un costo de 500 pesos por cada 30 minutos de estacionamiento. En el caso de la tarjeta digital, el costo es de 400 pesos por cada media hora.

Por otro lado, desde el municipio señalaron que el sistema de Estacionamiento Medido Digital ya superó los 100 mil usuarios registrados. Esta herramienta, que simplifica el proceso de estacionamiento y mejora la experiencia, evidencia un crecimiento sostenido en su adopción tanto por vecinos como por visitantes.