Lo que dejó el viento Zonda en Mendoza: incidentes, daños y una víctima fatal

El viento Zonda descendió este miércoles con fuerza desde la zona cordillerana y, en cuestión de horas, se extendió sobre gran parte de Mendoza . Las primeras ráfagas se registraron en Uspallata y luego avanzaron hacia distintos sectores del Gran Mendoza , donde comenzaron a reportarse caídas de árboles, cables y postes.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta las 20 se habían contabilizado 44 novedades vinculadas al fenómeno en distintos departamentos de la provincia. Entre los hechos más graves se confirmó la muerte de una persona en Las Heras tras la caída de un árbol, además de un herido por la misma causa.

Un motociclista murió luego de que cayera una rama por el fuerte viento Zonda de esta tarde.

Las condiciones meteorológicas generaron además complicaciones en la circulación, cortes preventivos y múltiples intervenciones de Defensa Civil, Bomberos y coordinadores municipales, que continuaban trabajando durante la noche.

Las Heras fue el departamento con las consecuencias más severas. Allí se reportaron seis caídas de árboles y ramas, además del fallecimiento de una persona y otra herida, para un total de ocho intervenciones.

San Rafael encabezó la cantidad total de novedades con 15 reportes: 12 árboles o ramas caídas, dos cables cortados y una luminaria desplomada. También se registraron fuertes ráfagas en Malargüe y Tupungato, con seis y cinco árboles caídos respectivamente.

En Lavalle se informaron cuatro incendios de campo inculto y la caída de un árbol, mientras que en Godoy Cruz hubo cables cortados y caída de ramas. Luján reportó la caída de un poste y cables afectados, y en Guaymallén se registró un incidente por ramas caídas.

Qué velocidades alcanzó el viento

Los registros oficiales indicaron que las ráfagas más intensas se produjeron en San Rafael, donde el viento alcanzó los 78 kilómetros por hora. En Uspallata, uno de los primeros puntos afectados por el descenso del Zonda, las ráfagas llegaron a 65 km/h.

Zonda en Godoy Cruz Zonda en Godoy Cruz MDZ

En tanto, en la zona del Aeropuerto Internacional El Plumerillo se registraron vientos de hasta 58 km/h. Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables y circular con extrema precaución mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.