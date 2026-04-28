"La ELA se lleva mi cuerpo": el fuerte mensaje de Esteban Bullrich contra una empresa financiera

El exsenador Esteban Bullrich denunció que el avance de la ELA le impide validar su identidad mediante reconocimiento facial en la plataforma Binance, situación que derivó en que se le bloqueara su acceso desde hace cinco meses.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales, el exministro de Educación explicó que la enfermedad modificó sus rasgos faciales y que el sistema Face ID de la empresa dejó de reconocerlo.

“La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, expresó el dirigente, quien apuntó la falta de alternativas accesibles para personas con discapacidades.

“Hace 5 meses, el Face ID de @binance dejó de reconocerme porque la enfermedad cambió mi rostro. Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidades”, criticó.

Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más.

“Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para ti, Binance”, concluyó Bullrich.

A partir de la repercusión del caso, la compañía respondió el posteo: “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.

El exlegislador fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2021 y desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles en la concientización sobre la enfermedad y los desafíos de accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad.

Cuál es la enfermedad que afecta a Esteban Bullrich

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Con el avance de la enfermedad, las neuronas motoras dejan de funcionar y los músculos comienzan a debilitarse, lo que provoca dificultades para caminar, hablar, tragar e incluso respirar. Los primeros síntomas suelen incluir debilidad en brazos o piernas, espasmos musculares y problemas en el habla.

Aunque en la mayoría de los casos no se conoce una causa exacta, la ELA avanza de manera progresiva y actualmente no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos y terapias que ayudan a aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.