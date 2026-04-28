Criptomonedas: la Ciudad de Buenos Aires baja Ingresos Brutos a la compraventa de estos activos

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó este martes la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos , que se formalizó a partir de la reglamentación de la Resolución 93-AGIP-26. A través de la norma el gravamen se calculará sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta (spread) de las criptomonedas .

Hasta el momento, el impuesto se calculaba sobre el total de la operación de venta, sin considerar si existía una ganancia efectiva, lo que generaba una carga fiscal más elevada y desincentivaba la formalización de empresas del sector, indican fuentes del gobierno porteño.

Por caso, si una persona que compró un activo cripto por $97 y lo vendió por $100, tuvo una ganancia de $3:

Hay que aclarar que las cotizaciones deberán provenir de mercados que operen en la compraventa de criptomonedas y que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Rn el Gobierno de la Ciudad explican que esta iniciativa se inscribe dentro de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de las economías digitales y promover la radicación de empresas tecnológicas.

“El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad. Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología, y para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa, simplificación administrativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector”, afirmó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad.

Por su parte, el subsecretario de Inversiones Augusto Ardiles consideró que “además del impacto tributario, esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad: queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio. Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica, es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece”.

Baja de impuestos

El titular de AGIP, Germán Krivocapich, en tanto, señaló que “la reglamentación apunta a reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario del sector, facilitando la formalización, la inversión y la radicación de empresas. Con estas medidas buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad."

Vale recordar que la Ciudad ya avanzó en otras medidas vinculadas al sector, como la actualización del nomenclador de actividades económicas para incluir actividades cripto y la habilitación del pago de impuestos y trámites mediante criptomonedas.

A partir de la Resolución 93-AGIP-26, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona entre las primeras jurisdicciones de Argentina y de la región en adaptar su sistema tributario a la economía digital, en base a políticas orientadas a fomentar la innovación, atraer inversiones y consolidar un ecosistema tecnológico dinámico.