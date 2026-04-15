César Litvin: "Ingresos brutos es el peor impuesto del sistema"

César Litvin es especialista en impuestos , además de socio y CEO del Estudio Lisicki, Litvin & Abelovich. En una entrevista para MDZ analizó el sistema tributario argentino donde -concluye- la elevada carga impositiva impacta de forma directa en la economía, la competitividad y hasta en el comportamiento de los contribuyentes.

El especialista sostuvo que los impuestos en Argentina “afectan el bolsillo, pero también las emociones" de los contribuyentes, y remarcó la necesidad de dar visibilidad al tema para comprender los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia fiscal.

Uno de los principales problemas señalados por Litvin es la alta presión fiscal sobre el sector formal, lo que —según explicó— genera un incentivo directo a la informalidad.

“El sistema asfixia al sector productivo cuando la carga impositiva es elevada”, afirmó, al tiempo que advirtió que esta situación reduce la capacidad de las empresas para invertir y crecer.

El tributarista identificó tres tributos como los más perjudiciales para la economía:

Ingresos Brutos , al que calificó como “el peor impuesto del sistema”. Explicó que se aplica en cada etapa del proceso productivo, generando un efecto acumulativo en cascada que encarece los precios finales entre un 8% y un 15%.

, al que calificó como “el peor impuesto del sistema”. Explicó que se aplica en cada etapa del proceso productivo, generando un efecto acumulativo en cascada que encarece los precios finales entre un 8% y un 15%. Derechos de exportación (retenciones) , que afectan la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional. Señaló que solo una docena de países en el mundo aplican este tipo de impuesto.

, que afectan la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional. Señaló que solo una docena de países en el mundo aplican este tipo de impuesto. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”, que grava transacciones sin medir la capacidad contributiva.

A estos se suman las tasas municipales, que Litvin cuestionó por considerarlas, en muchos casos, “impuestos encubiertos” sin una contraprestación clara.

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Ingresos Brutos, el peor de todos

El especialista puso especial énfasis en el funcionamiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos, destacando que no existe un esquema similar en otros países.

Además del efecto acumulativo, advirtió sobre los regímenes de percepción y retención anticipada que aplican las provincias, lo que provoca que las empresas paguen el impuesto antes de que se genere la obligación.

“Esto le quita capital de trabajo a las empresas y las obliga a financiarse a tasas altas, mientras el Estado se financia a tasa cero”, explicó.

Otro de los puntos críticos es la complejidad del sistema tributario. Según detalló Litvin, en Argentina existen más de 150 tributos entre Nación, provincias y municipios, aunque solo diez concentran el 92% de la recaudación.

Esta multiplicidad de impuestos no solo encarece la actividad económica, sino que también genera altos costos administrativos para las empresas, que deben destinar recursos a cumplir con las obligaciones fiscales.

Litvin comparó la estructura tributaria argentina con la de países de la región y destacó casos como Paraguay, donde los principales impuestos tienen una alícuota del 10%. Dijo que el contraste con Argentina es notable. "Se combina un IVA del 21%, un impuesto a las ganancias de hasta el 35%, Ingresos Brutos y tasas municipales", lo que —según el especialista— termina trasladándose a los precios y encareciendo los productos.

Reforma tributaria: claves para mejorar el sistema

Sobre posibles soluciones, Litvin planteó dos ejes centrales para una reforma tributaria. El primero es reducir la presión fiscal, especialmente en los impuestos más distorsivos y el segundo simplificar el sistema, eliminando tributos redundantes y facilitando el cumplimiento.

Además, consideró necesario coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios para evitar superposiciones y mejorar la eficiencia del gasto público.

En relación a la evasión, el especialista señaló que la alta presión fiscal es una de sus principales causas. En ese contexto, se refirió al nuevo régimen de “inocencia fiscal”, que busca incentivar la formalización de capitales no declarados.

Según explicó, el esquema permitiría a los contribuyentes regularizar su situación y utilizar ahorros en dólares fuera del sistema, estimados en más de USD 170.000 millones, con el objetivo de dinamizar la economía.

Para Litvin, la discusión sobre el sistema impositivo es clave para el desarrollo económico del país. “Con este nivel de carga tributaria es muy difícil lograr crecimiento”, concluyó, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar en reformas estructurales que mejoren la competitividad de Argentina.