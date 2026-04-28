Bonos con leve suba y acciones en baja, mientras el riesgo país avanza un nuevo escalón
Los mercados financieros continúan reflejando un clima de incertidumbre, con caída del dólar oficial y suba del paralelo, el MEP y el CCL.
Los bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera muestran resultados mixtos este martes, con incrementos de hasta 0,4%, lo que no logra evitar que el riesgo país vuelva a subir tres puntos básicos hasta los 582 puntos. El índice Merval, por su parte, cae -0,14%, empujado por las acciones del sector financiero.
Entre los títulos públicos en dólares el Global 2030 sube 0,4%, mientras que el Bonar 2041 avanza 0,3% y los Bonares 2029 y 2030 el 0,1%.
Por su parte, el Bonar 2035 y el Global 2035 marcan una baja marginal de -0,1%.
En el segmento de bonos en dólares que cotizan en la plaza local, marca todo el panel en rojo, con caídas de hasta -0,9% en los Bonares 2029, 2030 y 2035, lo mismo que el Global 2046, mientras que los Globales 2030 y 2035 retroceden -0,8%.
Acciones del Merval
En el mercado accionario, los papeles de Transener saltan 6,7% luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la próxima privatización, una noticia que fue bien recibida por los mercados.
Además de Transener, sólo operan en verde las acciones de Ternoum (1,1%), YPF (0,8%), Pampa (0,7%), lo mismo que Central Puerto.
En terreno negativo operan