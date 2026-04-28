Bonos con leve suba y acciones en baja, mientras el riesgo país avanza un nuevo escalón

Los mercados financieros continúan reflejando un clima de incertidumbre, con caída del dólar oficial y suba del paralelo, el MEP y el CCL.

Con números en rojo las acciones argentinas reflejan el nerviosismo en los mercados, mirando lo que ocurra con la evolución de la inflación en un clima de incertidumbre y movimientos en el frente cambiario.

Los bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera muestran resultados mixtos este martes, con incrementos de hasta 0,4%, lo que no logra evitar que el riesgo país vuelva a subir tres puntos básicos hasta los 582 puntos. El índice Merval, por su parte, cae -0,14%, empujado por las acciones del sector financiero.

Entre los títulos públicos en dólares el Global 2030 sube 0,4%, mientras que el Bonar 2041 avanza 0,3% y los Bonares 2029 y 2030 el 0,1%.

Por su parte, el Bonar 2035 y el Global 2035 marcan una baja marginal de -0,1%.

En el segmento de bonos en dólares que cotizan en la plaza local, marca todo el panel en rojo, con caídas de hasta -0,9% en los Bonares 2029, 2030 y 2035, lo mismo que el Global 2046, mientras que los Globales 2030 y 2035 retroceden -0,8%.

Acciones del Merval En el mercado accionario, los papeles de Transener saltan 6,7% luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la próxima privatización, una noticia que fue bien recibida por los mercados.