ARCA controla a monotributistas: los gastos que pueden dejarte afuera del régimen

Para muchos pequeños contribuyentes, el monotributo funciona como una forma simple de estar al día con ARCA . Una cuota mensual, una categoría definida y menos obligaciones que en el régimen general. Pero esa aparente simpleza tiene un límite: Los ingresos declarados deben ser coherentes con los consumos, los depósitos bancarios y el movimiento económico real de cada persona.

ARCA mantiene bajo observación los movimientos de los monotributistas a partir de distintos cruces de información . No se trata solamente de mirar cuánto factura una persona. También se analizan consumos con tarjeta, compras de bienes de alto valor, depósitos bancarios, gastos personales y operaciones que puedan resultar incompatibles con la categoría declarada.

La página oficial del organismo incluye como causal de exclusión la adquisición de bienes o la realización de gastos personales por valores que no coincidan con los ingresos declarados, siempre que no estén debidamente justificados.

En la práctica, esto significa que un contribuyente puede estar dentro del límite de facturación de su categoría y, aun así, quedar bajo la lupa si su nivel de vida o sus movimientos financieros muestran otra realidad. Viajes costosos, compras importantes, depósitos frecuentes por montos superiores a lo facturado o ingresos bancarios sin respaldo pueden derivar en una fiscalización. En esos casos, ARCA puede pedir documentación para explicar el origen de los fondos.

Cuándo ARCA puede excluir del monotributo

La exclusión no depende de una sola variable. El organismo evalúa varios parámetros para determinar si una persona todavía cumple con las condiciones del régimen simplificado. Entre las causales figuran superar el máximo de ingresos brutos de la categoría más alta, exceder la superficie afectada a la actividad o el costo de alquiler permitido, vender productos por encima del precio unitario máximo o realizar más de tres actividades simultáneas. También puede haber problemas si el contribuyente tiene más de tres unidades de explotación.

Otro punto sensible es la facturación. ARCA señala que la falta de comprobantes respaldatorios puede derivar en la salida del régimen. Lo mismo ocurre cuando una persona se inscribe como vendedora de productos, pero en realidad presta servicios, o cuando realizó importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior. La inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales también aparece entre las situaciones que pueden provocar la exclusión.

El control también alcanza a la estructura de costos. Para venta de bienes, si las compras y gastos vinculados a la actividad alcanzan o superan el 80% del tope de ingresos de la categoría K, puede configurarse una causal de exclusión. Para locaciones, prestación de servicios o ejecución de obras, ese umbral baja al 40%. Es decir, no alcanza con facturar poco: los gastos propios de la actividad también deben guardar relación con el encuadre fiscal.

Qué pasa si el contribuyente queda afuera

Cuando ARCA detecta una causal incompatible con el monotributo, puede producirse una exclusión de pleno derecho por controles sistémicos. En ese caso, la notificación llega al Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente tiene la posibilidad de apelar dentro de los plazos previstos. Si la detección surge de una fiscalización presencial, el organismo debe notificar la situación y poner a disposición las pruebas, con instancia de descargo formal.

La consecuencia económica puede ser fuerte. Quedar fuera del monotributo implica pasar al régimen general, con nuevas obligaciones fiscales: inscripción en IVA, pago de Ganancias si corresponde, aportes como autónomo y presentación de declaraciones juradas. Además, la regla general indica que quien queda excluido no puede volver al régimen hasta que pasen tres años calendario. Sin embargo, la Ley 27.743 incorporó una excepción para determinados contribuyentes excluidos desde el 1° de enero de 2024 por parámetros anteriores, que pueden reingresar por única vez si cumplen con los requisitos vigentes.

Los valores actuales también sirven como referencia para medir la consistencia de cada caso. Desde febrero de 2026, la categoría A paga $42.386,74; la B, $48.250,78; la C, $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para bienes; la H llega a $447.346,93 en servicios y $272.063,40 en bienes; y la K alcanza $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de cosas muebles. En el extremo superior, la categoría K admite ingresos brutos anuales de hasta $108.357.084,05.

El mensaje de fondo es claro: permanecer en el monotributo no depende solo de no pasarse de categoría. Los consumos, depósitos, compras y operaciones también deben poder explicarse. Para ARCA, la foto completa del contribuyente no está únicamente en la facturación mensual, sino en la coherencia entre lo que declara, lo que gasta y lo que mueve en el sistema financiero.