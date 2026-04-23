Monotributo ARCA: qué categorías pagarán más de $100.000 en mayo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) continúa aplicando en mayo los valores actualizados del monotributo , definidos tras la última revisión semestral. El ajuste, basado en la evolución de la inflación, impactó tanto en las cuotas mensuales como en los límites de facturación.

Con los nuevos valores, varias escalas del régimen ya superan los $100.000 mensuales, especialmente en el caso de quienes prestan servicios. Desde la categoría E en adelante, los importes quedan por encima de ese nivel, mientras que en la venta de bienes el umbral se alcanza a partir de la categoría F.

El vencimiento del monotributo opera el día 20 de cada mes y ya rigen los nuevos topes de facturación.

Además del valor de las cuotas, también se modificaron los topes de ingresos brutos anuales que determinan en qué categoría se encuadra cada contribuyente. Estos límites son clave, ya que superarlos implica salir del régimen simplificado.

En la actualidad, los ingresos máximos van desde poco más de $10 millones anuales en la categoría más baja hasta más de $108 millones en la categoría más alta.

Cómo pagar el monotributo

El pago del monotributo se realiza de forma mensual e integra en una sola cuota el IVA, el Impuesto a las Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social. El vencimiento suele ser el día 20 de cada mes, salvo que coincida con un fin de semana o feriado.

Para abonarlo, los contribuyentes deben ingresar a ARCA con su CUIL y Clave Fiscal y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP). Una vez emitido, el pago puede realizarse a través de home banking (redes Link o Banelco), con tarjeta de crédito o mediante billeteras virtuales que permiten escanear un código QR.