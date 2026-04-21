Monotributo ARCA: cuánto hay que pagar en mayo categoría por categoría
ARCA mantiene actualizados los valores del monotributo para mayo, con nuevas cuotas y topes según cada categoría.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene plenamente vigentes los valores actualizados del Monotributo tras completarse la última revisión semestral del régimen.
El ajuste actual se determinó en base a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que se tradujo en un incremento del 14,29% tanto en el monto de las cuotas mensuales como en los límites de facturación anual para cada categoría.
Cuánto se paga de monotributo en mayo 2026
Los montos mensuales a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes):
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)
Los nuevos topes de facturación
Además de la suba en las cuotas, ARCA actualizó los límites de ingresos brutos anuales que determinan la permanencia en el régimen simplificado. Estos topes son clave para evitar la exclusión y el pase al régimen general:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
Qué pasa si no se paga el monotributo
No cumplir con el pago en término genera intereses resarcitorios sobre la deuda. Además, la falta de regularización puede traer restricciones operativas dentro del sistema. Por eso, desde ARCA recomiendan mantener las obligaciones al día y revisar periódicamente el estado de cuenta para evitar inconvenientes.