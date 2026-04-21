Monotributo ARCA: cuánto hay que pagar en mayo categoría por categoría

ARCA mantiene actualizados los valores del monotributo para mayo, con nuevas cuotas y topes según cada categoría.

ARCA fija los valores que rigen para millones de monotributistas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene plenamente vigentes los valores actualizados del Monotributo tras completarse la última revisión semestral del régimen.

El ajuste actual se determinó en base a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que se tradujo en un incremento del 14,29% tanto en el monto de las cuotas mensuales como en los límites de facturación anual para cada categoría.

Cuánto se paga de monotributo en mayo 2026 Los montos mensuales a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes):

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes) Los nuevos topes de facturación Además de la suba en las cuotas, ARCA actualizó los límites de ingresos brutos anuales que determinan la permanencia en el régimen simplificado. Estos topes son clave para evitar la exclusión y el pase al régimen general:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05 Cómo acceder al Monotributo Social paso a paso. Foto: Walter Moreno/MDZ El monotributo define cuotas mensuales y límites de facturación anual. Foto: Walter Moreno/MDZ