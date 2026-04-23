ARCA actualizó los valores del Monotributo para mayo de 2026: los montos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) actualizó los valores del Monotributo para 2026 y definió las cuotas mensuales que deberán abonar los contribuyentes a partir de mayo . El ajuste responde a la inflación del último semestre y alcanza tanto a las escalas como a los importes a pagar.

El pago mensual del Monotributo incluye tres componentes: el impuesto integrado, el aporte previsional (jubilación) y la obra social. La actualización aplicada fue de aproximadamente 14,3% , en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con los nuevos valores vigentes desde mayo de 2026, las cuotas mensuales quedaron establecidas de la siguiente manera:

En las categorías más altas (I, J y K), los montos continúan siendo significativamente mayores, en función del nivel de facturación permitido dentro del régimen simplificado.

Nuevas escalas y topes de facturación

Además del aumento en las cuotas, ARCA también actualizó los límites de ingresos brutos anuales que determinan en qué categoría se ubica cada contribuyente.

Por ejemplo:

Categoría A: hasta $10,2 millones anuales

Categoría B: hasta $15 millones

Categoría C: hasta $21,1 millones

Categoría H: hasta más de $70 millones

Estos topes son clave, ya que si se superan, el contribuyente debe pasar al régimen general.

El Monotributo sigue siendo una herramienta central para trabajadores independientes, pequeños comercios y profesionales en Argentina. Sin embargo, las actualizaciones periódicas implican un mayor costo mensual, especialmente en las categorías más altas.

Con los nuevos valores ya vigentes, los monotributistas deberán revisar su categoría y evaluar su nivel de facturación para evitar inconsistencias y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.