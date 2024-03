Multitudinaria protesta contra el Gobierno por el desfinanciamiento del Incaa

Manifestantes se congregaron en el cine Gaumont para protestar contra el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el posible cierre del espacio. El Gobierno anunció despidos masivos y ahora se congregó un centenar de personas relacionadas a la industria que defienden la promoción estatal del arte audiovisual.

A las 17 horas del jueves 14 de marzo, agrupaciones de cineastas, estudiantes, integrantes del sindicato ATE, y ciudadanos en general se reunieron en la explanada del cine Gaumont, para manifestarse en su defensa ante la posible venta del emblemático espacio cultural y tras los recortes de fondos para el Incaa.

Los autoconvocados a la manifestación en frente a la Plaza del Congreso, se proclamaron en contra de “los despidos y el ataque al Incaa, en defensa de los festivales federales, los espacios Incaa (como el Gaumont) y las escuelas de cine y la continuidad de la señal televisiva y la plataforma Cine.ar".

La protesta había reunido a cientos de personas a lo largo de la Avenida Rivadavia que estaba cortada. Con el correr de las horas, se empezó a sentir un clima tenso en el lugar, precisamente, con el despliegue de la Policía de la Ciudad. Hubo algunos enfrentamientos entre manifestantes y la seguridad.

Fuerte presencia policial para controlar posibles incidentes. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

A comienzos de marzo, el actual director del cine Gaumont, Carlos Pirovano, había anunciado el despido de 170 trabajadores del Incaa y el desfinanciamiento de los programas centrales del organismo, que podría afectar a otros espacios que dependen de él como lo es el propio cine. Además, comunicaron la reducción de gastos institucionales en seguridad, transporte, combustible, comida y estacionamiento. En consecuencia, las agrupaciones llamaron a la protesta que tuvo lugar esta tarde.

El testimonio de los manifestantes frente al cine

Entre los cientos de manifestantes que se solidarizaron los despedidos, hubo quienes destacaron la importancia de mantener los espacios culturales para incentivar la cultura y la educación de los ciudadanos. Muchos de ellos frecuentan el cine que funciona desde 1912, como una alternativa más accesible -entre $200 y $400 por persona- y más amplia para consumir contenido del séptimo arte.

“Yo particularmente como vecino, siempre he venido a ver muchísimas películas que no puedo ver en ningún otro lado, ni por internet. Estas me abrieron y diversificaron mis pensamientos. De hecho, hay películas que están en otros cines a precios más caros, pero acá las podemos ver de manera accesible. Y también por todo el apagón cultural que se está viviendo. Creo más en la diversidad. De última, estoy a favor de que pongan películas sobre su pensamiento, y que cada persona decida qué ver”, expresó Brian en medio de la protesta.

Por su parte, Darío, técnico en dirección de arte, señaló: “Es un cierre cultural. Es un espacio que necesitamos, ya que cualquiera puede venir a ver una película con escasos recursos y ver películas hechas acá. También estoy bancando lo de los puestos de trabajo”. Los manifestantes piden que se reestablezca el financiamiento del cine. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Diana, una mujer de la tercera edad que se encontraba sentada fuera del cine Gaumont, contó a MDZ que ella va seguido al cine ubicado en Congreso, para consumir producciones locales e independientes. “El Incaa es básico para la cultura audiovisual. Tiene precios que para los mayores son realmente la posibilidad de ir al cine y realmente es un verdugueo tirarlo abajo. Quizás porque gracias a lo cultural se puede protestar más fácilmente es gente más abierta en general, es como más libre y no es lo que quieren precisamente”, analizó la mujer.

Una joven estudiante de actuación también quiso mostrar su postura al respecto al enunciar: “Este gobierno está cometiendo un plan de guerra contra los trabajadores y estudiantes, y el área de la cultura es siempre la primera pata de ajuste. Estamos acá para defender nuestro derecho al ocio, nuestro derecho a instruirnos. La cultura es memoria. La cultura es resistencia y la cultura es compatibilidad. Creemos que es muy importante defender al Incaa y también a todas estas familias que quedaron despedidas. Se dice que son 170, pero, en realidad, esto implica más de 700.000 puestos de trabajo que quedarán por fuera”.