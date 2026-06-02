WhatsApp: los canales de difusión podrán cobrar por las suscripciones que hasta ahora eran gratis

La plataforma de mensajería WhatsApp prepara un cambio clave en su ecosistema digital: los canales de difusión podrán incorporar suscripciones pagas para ofrecer contenido exclusivo a sus seguidores. La novedad va a llegar a las versiones beta de Android. La nueva herramienta permite fijar precios y gestionar suscriptores.

Hasta ahora, los canales —lanzados en 2023— funcionan como espacios de comunicación unidireccional, en los que solo los administradores publican contenido y los usuarios pueden interactuar mediante reacciones o encuestas. Con esta actualización, el modelo evolucionaría hacia un esquema mixto que combinaría contenido gratuito con publicaciones exclusivas para quienes paguen una suscripción.

El nuevo sistema permitiría mantener publicaciones abiertas para todos los seguidores, mientras que el contenido premium quedaría reservado para los usuarios suscriptos. Todo conviviría dentro del mismo canal, con herramientas para filtrar y distinguir fácilmente entre contenido gratuito y pago.

Además, los administradores tendrían control total sobre el valor de la suscripción, pudiendo definir el precio según el tipo de contenido que ofrezcan. La plataforma también mostraría la cantidad de suscriptores pagos junto al total de seguidores, un dato clave para medir el alcance y la monetización.

La incorporación de suscripciones responde a una tendencia cada vez más extendida en el mundo digital: brindar herramientas de monetización directa a creadores, medios y organizaciones.

En este contexto, WhatsApp busca posicionar sus canales no solo como espacios informativos, sino también como una vía para generar ingresos sin modificar su estructura principal.

Desde la compañía remarcan que la función será completamente opcional. Los administradores podrán continuar utilizando los canales de forma gratuita, mientras que los usuarios decidirán si desean pagar por contenido adicional.

Por el momento, no hay una fecha oficial de lanzamiento. Al tratarse de una herramienta en fase de desarrollo, su implementación dependerá de los resultados de las pruebas y ajustes en futuras versiones de la aplicación.