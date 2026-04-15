Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en tu iPhone: así se puede hacer paso a paso

La aplicación de mensajería WhatsApp incorporó una de las funciones más esperadas por los usuarios de iPhone: la posibilidad de utilizar dos cuentas en un mismo dispositivo de manera oficial, sin recurrir a aplicaciones externas ni trucos. La novedad, que ya estaba disponible en Android , permite gestionar dos números dentro de una sola app, manteniendo separados los chats, notificaciones y configuraciones de privacidad de cada cuenta.

El requisito principal es contar con dos números de teléfono distintos. Cada cuenta debe estar asociada a una línea diferente, ya sea mediante una SIM física, una eSIM o incluso un número utilizado en WhatsApp Business.

Esta actualización elimina la necesidad de usar dos teléfonos o instalar aplicaciones duplicadas, simplificando el uso cotidiano para quienes buscan separar su vida personal de la laboral.

Cómo activar la función

El proceso de configuración es sencillo y se realiza desde la propia aplicación:

Abrir WhatsApp en el iPhone.

Ir a “Ajustes”.

Tocar el nombre o foto de perfil.

Seleccionar la opción “Lista de cuentas”.

Presionar “Añadir cuenta”.

Ingresar el segundo número y verificarlo con el código SMS.

Una vez configuradas ambas cuentas, se puede alternar entre ellas fácilmente desde el menú, sin necesidad de cerrar sesión.

Cada cuenta opera de forma completamente independiente dentro de la app. Esto significa que:

Los chats no se mezclan.

Las notificaciones son separadas.

Cada perfil tiene su propia configuración de privacidad.

Incluso es posible aplicar distintos bloqueos de seguridad para cada cuenta, lo que refuerza la privacidad.

La función se está desplegando de forma progresiva, por lo que algunos usuarios pueden no verla todavía. En esos casos, se recomienda actualizar la aplicación desde la App Store.

Como alternativa, sigue siendo posible utilizar una cuenta adicional descargando WhatsApp Business y configurándola con otro número, lo que permite usar ambas en paralelo.

La incorporación de múltiples cuentas en iPhone marca un paso importante para la plataforma, que busca adaptarse a las nuevas formas de comunicación digital. La posibilidad de separar conversaciones personales y laborales en un solo dispositivo responde a una demanda creciente de los usuarios y mejora la organización en el uso diario.

Con esta actualización, WhatsApp refuerza su posición como una herramienta central en la vida cotidiana, ahora con mayor flexibilidad y control para quienes necesitan gestionar más de una identidad digital.