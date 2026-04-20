Furor por la carne de burro en Chubut: lo de una semana se agotó en un día

El productor rural Julio Cittadini impulsa desde Trelew, Chubut, el proyecto “Burros Patagones”, una alternativa productiva ante la caída de la ganadería tradicional. La polémica iniciativa propone la cría y comercialización de carne de burro como opción frente a la vacuna y ovina, con una prueba piloto que mostró resultados positivos en el mercado local.

“Este proyecto nace como consecuencia de una cuestión productiva de nuestra zona en la Patagonia, acá en muchos casos ha debido dejarse de producir con ovejas por razones varias, entre ellas y fundamentalmente la presencia y el accionar de los depredadores”, explicó Cittadini en MDZ Radio . En ese sentido, agregó: “En la mayoría de esos campos que quedan sin explotación ovina no es posible criar vacunos por el tipo de campo, entonces es allí donde el burro se constituye en un comodín muy interesante para poder seguir en producción, de otra manera quedarían los campos abandonados”.

El productor remarcó que la iniciativa también responde a la necesidad de sostener la actividad en amplias extensiones rurales: “Para referencia, acá en Chubut, en este momento hay cerca de un millón de hectáreas abandonadas por haber dejado la producción tradicional”.

Sobre el destino de la producción, indicó: “Al hacer una crianza de cualquier animal doméstico tienen que tener un destino, por supuesto, y ahí fue donde apuntamos a la producción para carne”.

Prueba piloto, precios y controles sanitarios

Cittadini detalló que la experiencia inicial ya fue completada: “La prueba piloto ya ha concluido, esta semana se hizo una prueba de saneamiento controlado por SENASA, Ministerio de la Producción, Municipalidad y demás. Eso anduvo muy bien”. Además, destacó la respuesta del mercado local: “Se nos autorizó a una venta también en forma de prueba en una carnicería de la zona, que fue todo un éxito porque el producto que se calculaba que íbamos a tener para una semana se vendió en un día y medio todo y la gente volvía por más”.

En relación al precio, sostuvo: “La producción de burros es una totalmente extensiva, campo, en la cual no se utiliza ningún tipo de alimentación suplementaria ni nada que se le parezca y por lo tanto tiene un costo de producción menor al del vacuno”. Y anticipó: “De ninguna manera nuestro producto va a superar el 50% de lo que vale cualquier corte de vaca”.

Respecto a los controles sanitarios, subrayó: “Todos los animales que están dentro de la trazabilidad de SENASA, que este es el caso nuestro, que el animal nace o entra al establecimiento hasta que llega al matadero, tienen un par de vacunas obligatorias y el control continuo de SENASA”. En esa línea, afirmó: “La trazabilidad está absolutamente garantizada por SENASA”.

El productor también aclaró el alcance actual del proyecto: “Por ahora es una cuestión local y muy limitada todavía. Se circunscribe prácticamente a Trelew o en todo caso a la provincia del Chubut. Pero de ninguna manera nosotros estamos saliendo al resto del país”.

Finalmente, rechazó versiones sobre la legalidad del consumo: “Han salido algunos medios o algún personaje mediático diciendo que la carne de burro está prohibida por ley y no sé cuántas falacias más. Eso es absolutamente incorrecto”.