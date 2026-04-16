Polémica por la carne de burro: dónde se consigue, a qué precio y qué sabor tiene

En medio de la crecida del precio de la carne vacuna , surgió una noticia que llamó la atención de todos. Un productor rural encontró una salida impensada: el burro . El emprendimiento " Burros Patagones " llevó sus primeros cortes a una carnicería de Trelew y el resultado superó cualquier estimación.

Julio Cittadini, impulsor del proyecto, esperaba que el stock tardara una semana en liquidarse. No llegó ni a día y medio. "Lo que pusimos a la venta, se fue en un día. En un día y medio no quedó nada", contó con una mezcla de orgullo y sorpresa.

La experiencia, según reveló, cuenta con autorización del Ministerio de Producción de Chubut y cumple con todos los controles bromatológicos exigidos. No se trata de un mercado informal ni de una rareza clandestina, sino de un proyecto ganadero.

En cuanto a la explicación del origen del proyecto, Cittadini explicó que "la Patagonia generalmente ha sido una zona productiva de ovejas y por diversas circunstancias esa producción se está perdiendo".

El problema es que los campos que quedan sin uso no son aptos para el vacuno. Allí es donde el burro encontró su lugar, gracias a su capacidad de sobrevivir en condiciones áridas donde otras especies fracasan.

"En la mayoría de esos campos que se cierran a la producción ovina, no es posible la explotación vacuna porque los campos no son aptos para eso. Y ahí es donde surgió el burro como una alternativa por su carácter aguerrido para mantenerse en la estepa patagónica". "En la mayoría de esos campos que se cierran a la producción ovina, no es posible la explotación vacuna porque los campos no son aptos para eso. Y ahí es donde surgió el burro como una alternativa por su carácter aguerrido para mantenerse en la estepa patagónica".

¿A qué sabe la carne de burro y cómo se diferencia de otros cortes?

Cattidini describió a la carne de burro como "muy buena, de muy buen sabor y calidad", "comparable a la carne de vaca; los cortes son iguales". En términos visuales, la distingue de alternativas como el ciervo o el guanaco por su tono más claro y rojizo.

Además, destacó que en varios países europeos el consumo de carne de burro es habitual precisamente por su perfil más magro y sus beneficios nutricionales. Cittadini confesó que la consume desde hace años, aunque recién ahora decidió escalarla a la venta masiva.

El precio de la carne de burro y la barrera cultural

El valor de $7.500 el kilo corresponde a la etapa de prueba. Una vez que la comercialización sea definitiva, el precio puede ajustarse, pero Cittadini marcó un techo claro: nunca va a superar el 50% del valor de la carne vacuna.

La barrera más difícil de derribar no es económica sino simbólica. "Más allá de la figura del asado, la figura del burro como alimento se me hace que al argentino es una barrera que tiene que levantar", admitió. Sin embargo, señaló que en la ruralidad patagónica comer carnes no tradicionales ya es una práctica habitual.

¿Es legal vender carne de burro?

Ximena, la dueña de la carnicería que vende carne de burro en Trelew, explicó en LN+ que Senasa habilitó el traslado de burros del norte hacia Chubut, pero solo les falta el permiso para habilitar la faena. Por lo tanto, habría un vacío legal.