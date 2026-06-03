Los cortes de carne que rinden más y ayudan a cocinar rico sin gastar una fortuna

Los precios obligan a mirar dos veces antes de comprar. Aun así, existen cortes de carne que sirven para platos sabrosos sin dejar el bolsillo vacío. Algunos quedan tiernos para desmenuzar, otros funcionan mejor para tacos o comidas al horno. La diferencia está en elegir bien y aprovechar opciones más económicas.

Para carnes desmenuzadas, la bondiola figura entre las favoritas. Tiene grasa suficiente para quedar jugosa después de varias horas de cocción y se usa mucho en sándwiches, empanadas o platos con arroz. Quienes buscan gastar menos suelen elegir osobuco. Aunque necesita más tiempo al fuego, queda tierno y con mucho sabor cuando se cocina lento.

En tacos y rellenos, la bola de lomo aparece como una de las carnes más buscadas por su textura suave y por lo fácil que resulta cortarla en tiras finas. Pero también existe una opción más barata: la paleta. Este corte tiene buen sabor y funciona muy bien en preparaciones con condimentos, cebolla y morrón.

Para acompañar un puré casero, muchas personas eligen bifecito de chorizo. Tiene buena cantidad de jugo y una textura tierna que combina perfecto con papas o batatas. Cuando el presupuesto aprieta, el churrasquito de roast beef aparece como alternativa rendidora. Cocinado vuelta y vuelta queda sabroso y sirve para comidas rápidas durante la semana.

carne

En recetas al horno, la cola de cuadril suele dar grandes resultados. Mantiene buena textura y queda rica con papas, verduras o hierbas. Sin embargo, la tapita de nalga gana espacio entre quienes buscan gastar menos sin perder sabor. Con una cocción lenta y algunos condimentos simples, logra platos abundantes para toda la familia.