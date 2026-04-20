¿Puede llegar la carne de burro a la mesa argentina? Qué dicen los expertos

El debate por la carne de burro empezó luego de una experiencia piloto en Chubut, con una degustación libre y gratuita en una parrilla local. En apenas un día, se agotó - inicialmente calculaban que podía durar una semana - lo que marcó cierto interés por parte de los consumidores.

Además de tratarse de una opción productiva para la Patagonia, remarcan que los cortes de la carne de burro son similares a los de vaca (vacío, entraña, costilla y lomo) y con un precio más bajo, que en el mostrador rondaría los 7.500 pesos el kilo.

Si bien de momento la comercialización de carne de burro está prohibida en todo el país, la pregunta es si a futuro puede convertirse en una alternativa más de consumo en las góndolas argentinas.

¿Carne de burro en la mesa?

Actualmente, la carne de burro no está contemplada dentro del Código Alimentario Argentino, por lo que su comercialización está prohibida en todo el país. Sin embargo, en Chubut se hizo una prueba experimental de faenar burro para tener información y avanzar en su posible incorporación en las góndolas de Argentina.

Daniel Rabino, jefe del Departamento de Inocuidad Alimentaria, señaló que para que la carne de burro sea un producto "inocuo y sano", se debe cumplir con una cadena de cuidados.

Carne de burro Gentileza ADN Sur

"Estos animales, como cualquiera otro animal que va a ser consumido, tienen que estar pensados en que serán criados para su faena. No es un animal que anda suelto por ahí, lo llevamos al frigorífico y lo faenamos. Hay un cuidado sanitario del animal, del veterinario detrás que va a tener que dar garantía de la salud de ese animal, en qué lugar y en qué condiciones se va a dar la faena, el transporte de eso, y luego mantener la cadena de frío y la venta en carnicerías", desarrolló Rabino en diálogo con MDZ Radio.

Entonces, para que la carne de burro se pueda vender en Argentina, debe reunir los requisitos necesarios para incorporarla al Código Alimentario. "Podría suceder", dijo el experto.

Características de la carne de burro

Según explicó Rabino, es difícil identificar la carne de burro a simple vista. "La apariencia puede variar como ocurre con la carne vacuna: más oscura, más clara, con más o menos grasa" expresó.

Por esto, la recomendación es clara: comprar siempre en lugares habilitados, verificar el rotulado y asegurarse el origen de los productos.

"Es importante recurrir a la formalidad. Hoy no voy a poder distinguir a simple vista la carne de burro ni la de caballo. Hay que comprar productos alimenticios que estén respaldados por un establecimiento habilitado, con un rótulo adecuado, con la información que corresponde, con el número de registro, la fecha de aptitud y con los ingredientes declarados", cerró.