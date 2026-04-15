El consumo de carne vacuna volvió a caer en marzo y quedó cerca de un récord histórico negativo

El consumo de carne vacuna volvió a caer. En el mes de marzo se ubicó en 47,3 kilos por habitante al año en el promedio móvil de los últimos doce meses, según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( CICCRA ).

El nivel resultó 3,7% inferior al registrado un año atrás y significa el menor valor histórico para un mes de marzo, aunque en abril de 2024 se registró un récord absoluto con un consumo de 42,6 kg por habitante.

En cuanto a volúmen de consumo en el mes de marzo, la caída fue más importante. Según el informe totalizó 512,8 mil toneladas, experimentando una baja de 10% interanual.

No obstante, la producción de carne vacuna llegó a 243.000 toneladas, lo que representó una suba de 3,3% interanual y de 4,7% respecto de febrero. Este incremento mensual se explicó por el mayor peso promedio de la hacienda faenada, que alcanzó 236 kilos por animal, con subas de 0,8% mensual y 3,5% interanual.

No obstante, en el acumulado del primer trimestre, la producción totalizó 700.000 toneladas, con una disminución de 5,1% interanual, equivalente a una caída de 37,5 mil toneladas. La faena alcanzó 2,973 millones de cabezas entre enero y marzo, lo que implicó una baja de 7,6% interanual.

En marzo se faenaron 1,029 millones de cabezas, con una leve variación de -0,2% interanual, ubicándose entre los niveles más bajos para ese mes en las últimas décadas.

En febrero de 2026, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 39.950 toneladas peso producto, con una baja de 8,4% respecto de enero y de 1,7% interanual. En el primer bimestre, los envíos acumularon 83.550 toneladas, con una suba de 5,7% interanual.

El precio promedio de exportación se ubicó en US$ 7.451 por tonelada en febrero, lo que implicó un aumento de 30,2% interanual.

Entre los principales destinos se destacaron China con el 53% del total exportado en el bimestre; Estados Unidos con 14,7% e Israel con 13,4%.

Precio acelerados

Aunque el precio del kilo vivo de la hacienda registró una baja mensual de 2,6%, en la comparación interanual, el precio promedio aumentó 66,2%, con subas más marcadas en algunas categorías, como vacas y toros. En términos de moneda extranjera, el kilo vivo se ubicó en torno a US$ 2,6, con una leve reducción mensual, pero con incrementos interanuales de 27,2% en dólares oficiales y 47,3% en dólares libres.

En el segmento minorista, los precios de carnes y derivados registraron una suba de 6,9% mensual en marzo y de 55,1% interanual, según el índice de precios al consumidor.

Entre los principales cortes, las variaciones interanuales fueron:

Asado: hasta 68,9%

Paleta: 66,5%

Cuadril: 64,7%

Carne picada común: 63,2%

Nalga: 63,0%

El informe también señala que el nivel general del índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires registró en marzo una suba de 3,4% mensual, con una variación interanual de 32,6%.