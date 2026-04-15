El consumo mejoró en marzo, pero con un descenso sostenido desde hace más de un año

El consumo privado en la Argentina registró en marzo de 2026 una leve recuperación en términos mensuales, aunque registró una baja en la comparación interanual con descensos del nivel de crecimiento desde hace más de un año. Así lo señaló el Índice de Consumo Privado elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (ICP-UP) .

De acuerdo con el informe, el consumo privado creció 0,7% respecto de febrero y acumuló una suba de 2,2% frente a diciembre de 2025. Sin embargo, en la medición interanual el índice mostró una caída del 2,6% con un acumulado para el primer trimestre del 2% en comparación con el mismo período de 2025.

Los datos interanuales muestran que en los últimos 12 meses el indicador llegó a un crecimiento del 18% en abril de 2025 y desde ese momento comenzó a perder fuerza para pasar a números negativos en los últimos cuatro meses, con el mayor pico en este mes de marzo.

El análisis desagregado de los distintos componentes del consumo muestra un escenario heterogéneo. Entre los indicadores generales, la recaudación del IVA en términos reales evidenció en marzo una leve suba interanual de 0,3%, tras cuatro meses consecutivos de caídas. No obstante, en el primer trimestre acumuló una baja de 2,3%, en línea con la tendencia del índice general.

consumo UP

En paralelo, el crédito al consumo continuó expandiéndose en términos interanuales, aunque con señales de desaceleración. Las compras con tarjeta, por ejemplo, crecieron 3,2% interanual en marzo, muy por debajo de las tasas de dos dígitos que se habían observado durante 2025.

En el segmento de bienes durables, el patentamiento de automóviles se estabilizó con una variación interanual de 0,3%, tras dos meses de caídas. Las ventas de motos, en cambio, tuvieron un incremento del 55,4% interanual.

Las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, registraron una caída del 17% interanual en febrero.

Nueva caída del consumo de carne

Los indicadores vinculados al consumo masivo continúan mostrando signos de fragilidad. El consumo de carnes volvió a caer en febrero en términos interanuales, tanto en el caso de la carne vacuna (-9,8%) como en la aviar (-4,6%). Asimismo, la venta de combustibles se mantuvo prácticamente sin variaciones frente a 2025, luego de dos meses con incrementos.

En el rubro de recreación y turismo, el inicio del año presenta comportamientos mixtos. Algunos segmentos gastronómicos comenzaron a mostrar leves mejoras: los restaurantes tradicionales registraron en febrero un crecimiento interanual de 1,4% y acumulan una suba de 1,2% en el primer bimestre. En cambio, otros sectores vinculados al esparcimiento continúan rezagados, como las ventas en centros de entretenimiento dentro de shoppings, que cayeron 10,6% en enero.

Entre los bienes semidurables, se destacan las ventas en jugueterías, que crecieron 5,4% interanual en enero. En indumentaria, las ventas de ropa y calzado en centros comerciales subieron 4,0%, mientras que el segmento de artículos deportivos mostró una leve baja de 0,5%.