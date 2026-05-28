Un importante empresario ve recuperación del consumo y anticipa la llegada de más marcas internacionales

Las ventas en shoppings y centros comerciales están recuperando lentamente, y a caballo de una mejora en la percepción de las empresas sobre el momentum económico de la Argentina, están llegando nuevas marcas y se prevé otras más en los próximos meses.

Así lo afirmó el empresario Eduardo Elsztain , presidente del Grupo IRSA , que administra los principales shoppings del país, además de la agropecuaria Cresud y Banco Hipotecario, entre otros importantes activos, durante un encuentro en el predio de La Rural para celebrar el Día del Periodista .

"Si nosotros podemos emitir un bono a 10 años, tenemos una financiación que antes no había. Eso tiene que ver con la percepción del inversor argentino y el inversor extranjero sobre el riesgo argentino", arrancó el empresario en diálogo con los trabajadores de prensa.

Agregó que "el riesgo argentino, que estaba arriba de 2.500 puntos y casi se va hasta 2.800, hoy está en 500. Eso a nosotros nos permitió, por ejemplo, hacer la primera colocación de un bono a 10 años". Ese bono a 10 años nos permite, primero, hacer mejores negocios inmobiliarios y es lo que mayor impacto tiene en la financiación".

Hoy el país ofrece otras oportunidades. Elsztain recordó que "el valor inmobiliario es el valor de mayor ahorro de toda persona en cualquier lugar del mundo, sin embargo, en el único lugar donde se financiaba en 12 meses para comprar un termo pero comprabas una casa cash era acá", enfatizó.

En este punto, mencionó que "cuando una persona paga cash, tiene que estar ahorrando una cantidad de dinero que es muy grande comparado con un préstamo". Y agregó: "Ni bien se conserva la estabilidad monetaria, vos podés acceder a una vivienda pagando un porcentaje menor al boleto y financiar a los años que haga falta de acuerdo al ingreso de la persona.

Llegan más marcas

En esta lógica, se abre el juego también para que las inversiones extranjeras empiezan a mirar nuevamente a la Argentina. "Si el país se normaliza y la gente se da cuenta que acá hay una oportunidad, vienen. Cuando viene una marca la mayor parte del consumidor argentino ya la conoce, no importa si en Miami, en Beijing o Nueva York".

Acto seguido Elsztrain explicó que "las marcas están viniendo porque ven en la Argentina una oportunidad, y estuvieron ausentes durante mucho tiempo. Vino Decathlon, vino Victoria Secret, hoy se inauguró Miniso en el Dot", detalló, en una tendencia que seguramente traerá nuevas marcas en el futuro, de mantenerse la estabilización de la economía.

Y señaló que "te das cuenta que están permanentemente testeando si hay lugar o no para poder estar en Argentina. Las personas que están abriendo están muy satisfechas de lo que están viendo", en el país apuntó el empresario.

Consultados sobre si es optimista con el momento que atraviesa la economía argentina, Eduardo Elsztain confirmó la idea sin olvidar que hay alguna cuestión pendiente todavía por acomodarse a nivel de precios. "Hoy es una competencia mucho más abierta, y el que no baja precios, vende menos", dijo sin medias tintas.

La macro ordenada

En relación al consumo retraído , Elsztain estimó que hay algo también derivado de la estabilización de la macro. "Cuando alguien ve que los precios van bajando, espera y va comprando menos". Sin embargo, aclaró que acompaña la tendencia que se observa en la realidad argentina.

"Cada mes que la economía continúa creciendo vos tenés sectores que empiezan a invertir fuerte, como todos los sectores que repetimos todo el tiempo, que son los grandes generadores de divisas, que es una gran obsesión de la población porque hace más de 4 o 5 décadas que ahorran en una divisa que no es la nuestra".

En esta línea menciona a la minería y algunas de las inversiones que el Grupo IRSA está desarrollando en San Juan. "La confianza no se gana en 30 segundos. La confianza es la consecuencia de estar continuando con el mismo programa a lo largo de los años. Desde la compañía lo analizo desde lo micro. Ver que muchas compañías han colocado bono a 10 años me parece un dato muy importante", remató.