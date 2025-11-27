El consumo no repunta: las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en septiembre

El consumo aún no recupera los niveles previos a noviembre de 2023. En septiembre, las ventas en supermercados cayeron 0,8% interanual y 0,2% respecto a agosto, de acuerdo al Indec . En el acumulado del año muestra un avance del 2,7% respecto a 2024.

Respecto a los medios de pagos utilizados, en primer lugar se ubicaron las tarjetas de crédito (44,1%), seguidas por tarjeta de débito (26,4%), efectivo (16,2%) y otros medios de pago (+13,3%).

"El panorama general muestra un consumo real en retroceso, con mayor impacto en mayoristas, luego en shoppiungs y, en menor medida, en supermercados", señaló el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Y agregó: "La caída atraviesa tanto bienes esenciales como gastos discrecionales, señalando que el ingreso disponible continúa ajustado y limita la recuperación del consumo más allá de la suba nominal de precios".

De esta manera, el consumo aún no recupera los niveles previos a que asumiera la presidencia Javier Milei . El índice de ventas totales a precios constantes de septiembre 2025 se encuentra casi 20 puntos por debajo de noviembre 2023.

Una de las variables que más inciden es que el poder adquisitivo aún no repuntó lo perdido en la era Milei. En agosto el ingreso disponible de un hogar promedio del AMBA se mantuvo 4,4% por debajo del registrado en noviembre de 2023, según el último informe de Empiria Consultores.

Mayoristas y shoppings

En los autoservicios mayoristas las ventas cayeron 13,1% interanual y 5,2% respecto de agosto. En el acumulado del año retrocedió 7,4% en comparación con el mismo período de 2024.

Por el lado de los shoppings, en el noveno mes del año, las ventas en los centros de compra bajaron 3,4% interanual.

El consumo en octubre

En octubre, las ventas en supermercados cayeron, según Scentia, consultora especializada en consumo. En tanto, los autoservicios independientes tuvieron un avance del 6,9%.

En el acumulado del año las ventas en supermercados se desplomaron -5,1%, mientras que en mayoristas lo hicieron en un rango de -5,3% y en autoservicios independientes -0,5%.