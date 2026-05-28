La UIA confirma que la actividad industrial volvió a caer en abril

La actividad industrial volvió a caer durante abril . Según adelantó la UIA , la baja interanual habría llegado al 0,7%, en un contexto marcado por la debilidad del mercado interno, el retroceso de varios sectores de la industria manufacturera y un nivel de producción que todavía se mantiene por debajo de los registros de 2022.

El informe de coyuntura, elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) , mostró además una baja de 0,4% en la medición contra el mes de marzo.

Entre los sectores más afectados aparece nuevamente la construcción. Los despachos de cemento cayeron 5,7% mensual y continúan 22,5% por debajo de los niveles de 2022. Aunque el Índice Construya mostró una mejora mensual de 5%, el sector todavía acumula un rezago de más del 30% frente a los niveles de hace tres años.

La industria automotriz también registró un retroceso durante abril. La producción de vehículos cayó 3,9% respecto del mes anterior, afectada por una menor demanda en el mercado interno. En paralelo, el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales disminuyó 2,9%, un dato que suele utilizarse como termómetro de la actividad fabril.

El informe también detectó bajas en segmentos ligados a alimentos y bebidas. La producción láctea retrocedió 5,3%, la faena vacuna cayó 4,5% y la producción de bebidas mostró una baja de 1,7% mensual.

UIA actividad industrial

Uno de los pocos indicadores positivos fue el patentamiento de maquinaria industrial, que creció 5,6% en abril. Sin embargo, el sector todavía acumula una caída de 3,8% en el primer cuatrimestre del año frente al mismo período de 2025.

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil subieron 13,2% mensual impulsadas por mayores ventas vinculadas a la cosecha y el sector automotor. No obstante, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial cayó 7,9% frente a marzo.

Industria con datos heterogéneos

El informe advierte que la industria continúa atravesando una situación heterogénea. Mientras algunos rubros vinculados a la cosecha, el petróleo, los productos farmacéuticos y ciertos segmentos alimenticios muestran mejoras, otros sectores enfrentan una caída de la demanda y una mayor competencia de importaciones.

La UIA señaló especialmente el deterioro de los bienes durables y semidurables, cuya producción cayó 23% en el primer trimestre y fue uno de los principales factores que empujaron hacia abajo el nivel general de actividad industrial.

Pese a algunos rebotes puntuales, el documento concluye que la industria todavía opera cerca de 10% por debajo de los niveles de producción registrados en 2022 y 2023, reflejando que la recuperación continúa siendo parcial y desigual entre los distintos sectores manufactureros.