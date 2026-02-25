Las ventas en supermercados terminaron el año con una leve mejora y cerraron 2025 con una suba del 2%

Las ventas en supermercados y comercios mayoristas mostraron una tendencia errática en 2025 y no pudieron recuperar lo perdido en 2024.

Las ventas en supermercados registraron en diciembre de 2025 un aumento interanual de 0,5%, según los datos de la Encuesta de Supermercados. Con ese resultado, el sector cerró el año con una variación acumulada positiva de 2% frente a 2024 y con una mejora del 2,7% respecto a noviembre.

De esta manera logró apenas descontar un par de puntos del 11% que de caída que registró en todo el año anterior, con el agravante de que la mejora se produjo al principio de 2025, lo que no se pudo mantener en el resto del año, con ventas que quedaron prácticamente estancadas con variaciones de ventas negativas desde abril en el cómputo mese a mes.

Supermercados 1 Medidas a precios corrientes, las ventas totales de diciembre sumaron $2,8 billones realizadas en un 43,6% con tarjetas de crédito (+25,2%) y efectivo (+31,7%).

Las compras realizadas en el salón de ventas representaron el 97% del total y el canal online sólo concentró el 3,0% restante en el año.

Autoservicios mayoristas cerraron con una nueva caída En el caso de los autoservicios mayoristas, en tanto, el índice de ventas a precios constantes creció 2,1% interanual en diciembre. Sin embargo, el acumulado enero-diciembre de 2025 mostró una caída de 6,8% respecto a igual período de 2024. En términos desestacionalizados, el sector registró una baja mensual de 0,5%.