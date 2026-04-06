Franja Morada ya eligió a quién apoyará como rector de la UNCUYO

Este fin de semana se reunió el plenario regional de la Franja Morada Mendoza , que es la agrupación estudiantil del radicalismo y decidió respaldar a la fórmula compuesta por el actual vicerrector Gabriel Fidel como candidato a rector y la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filipini, como postulante a vice para las elecciones de la UNCuyo . Esta decisión implica un apoyo clave en medio de la interna del oficialismo universitario.

Las elecciones son el 9 de junio próximo y la UNCuyo renueva a las autoridades del rectorado, los decanatos que son quienes mandan en cada facultad y los representantes en los consejos superior y directivos. El cierre de listas es el 29 de abril y en esta carrera hacia ese día hay tensiones y no hay candidatos oficializados ni del oficialismo ni de la oposición, sólo precandidatos.

Sin embargo, Fidel ya se mueve como un postulante firme al rectorado- a pesar de que no se ha pronunciado la rectora actual Esther Sanchez si tiene intenciones de ir a la reelección, que probablemente lo haga- y ahora sumó el respaldo de la Franja Morada.

El fin de semana, se reunió el plenario regional de la Franja Morada y luego sacaron un comunicado en el que expresaron que: "junto a estudiantes de Derecho, Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Sociales, Agrarias, Educación, Artes y Diseño, Aplicadas a la Industria, Exactas y Naturales, Letras, e Ingeniería creemos en la importancia de dar continuidad a un camino de gestión y construcción colectiva que ha fortalecido a la UNCuyo y que se requiere liderazgo, experiencia y mirada estratégica".

En ese sentido, agregaron: "De manera unánime resolvimos que la candidatura de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini para el rectorado de la UNCuyo es la garantía de nuestro proyecto"

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Hace cuatro años, Fidel también logró el apoyo de la Franja y eso le posibilitó en gran parte ser candidato a vicerrector entre los otros dirigentes que estaban en danza.

El voto ponderado de los docentes en la UNCuyo y la interna aún abierta

Aún no hay candidatos porque nadie se ha ido anotar a la Junta electoral de la Universidad y tienen tiempo hasta el 29. Seguramente cuando alguien empiece a juntar avales será una señal de que va en ese camino.

En el oficialismo por ahora, habría dos listados- posiblemente el que encabece Sanchez y de Fidel- pero no está resuelto si finalmente llegarán a un acuerdo y habrá una. El riesgo de avanzar con dos listas es que los votos se dividan.

Lo mismo vale para la oposición, hay distintos precandidatos pero ninguna decisión formal tomada ni papeles presentados.

En la UNCuyo se vota a través de la votación directa pero no es como en las elecciones generales para elegir gobernador. Se ponderan los votos, porque sino, claramente, por cantidad, los estudiantes elegirían a las autoridades porque son muchísima más población. Por lo tanto, hay una fórmula matemática para contar los votos y son los docentes quienes tienen más peso.