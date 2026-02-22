Cerraron las elecciones: expectativas partidarias y un resultado históricamente negativo

En pleno febrero, entre las vacaciones, el inicio de clases, la Vendimia y bajísimo interés en la ciudadanía. En ese contexto se desarrollaron las elecciones de concejales en los 6 departamentos que habían desdoblado los comicios. El primer resultado relevante a la hora del cierre de la votación es negativo: la participación fue baja y no llegó al 50%. En promedio la participación fue del 47%, con un piso bajísimo en Luján, con el 42%. Es decir, 6 de cada 10 ciudadanos empadronados no votaron. Es la elección con menor participación de la historia.

La expectativa por los resultados son altas por lo que se pone en juego hacia el futuroLos resultados oficiales estarán a partir de las 21. Pero antes ya hay algunas certezas: el peronismo ratificó el control de La Paz y Santa Rosa, mientras que en Luján podría darse el curioso caso de la "unanimidad" por la diferencia que podría sacar el oficialismo ampliado. En Rivadavia hay final abierto y la gran pelea es lo que pasará en San Rafael y Maipú.

Nunca hubo una elección obligatoria con tan baja asistencia a votar. Es la primera vez que se usa el desdoblamiento comunal desde que fue modificada la ley electoral de Mendoza, con fecha fija. Antes hubo otras comunas que lo hicieron, pero con fecha elegida discrecionalmente por el intendente. Los primeros en hacerlo fueron los radicales de Capital, en una elección que tuvo como vencedor a Rodolfo Suarez. El cambio en la ley electoral, ejecutada por el gobernador Alfredo Cornejo, dejó abierta la posibilidad de que haya elecciones comunales desdobladas, pero con fecha fija: en el caso de las "legislativas" comunales la elección se realiza el último domingo de febrero.

Las elecciones fueron este domingo en Maipú, Luján, San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz. Todos departamentos gobernados por la oposición al Gobierno provincial. En realidad ese era el escenario previo, pero en Luján de Cuyo, el contexto cambió porque el intendente Esteban Allasino firmó una alianza con Cambia Mendoza y fueron juntos en las elecciones. Por eso en esa comuna podría haber otro resultado histórico por la amplia diferencia que se espera entre el frente La Libertad Avanza - Cambia Mendoza y el peronismo dividido. La aspiración del oficialismo roza el morbo y la anomalía institucional, pues buscan ganar las 6 bancas que hay en juego.

Los oficialismos esperan tener un éxito que les permita respirar de cara al 2027, cuando sí se vota para elegir intendente. Para el peronismo mendocino el resultado es clave, más allá de que se trata solo de una elección de concejales. Ese partido arrastra un historial negativo y una crisis interna que lo complica aún más. En la previa a la elección, el PJ expuso su fractura y se presentaron con listas distintas en tres departamentos.

Elecciones 2026 Mendoza Elecciones en Mendoza. Marcos García / MDZ

Cada grupo del peronismo tiene algo relevante en juego. Matías Stevanato busca fortalecerse para dar el salto a la política provincial y dar la pelea interna a la que hasta ahora no se animó. Omar Félix puso todo en San Rafael e incluso, en juego la Carta Orgánica municipal como señal de "búsqueda de autonomía". Los hermanos Félix tienen la conducción del PJ y están enfrentados con el sector kirchnerista. Los intendentes peronistas del Este son los más cómodos electoralmente y habrá ratificación: son los únicos departamentos en los que Javier Milei perdió en Mendoza el año pasado. Rivadavia es un caso aparte por las peleas internas entre radicales, ex radicales y vecinalistas.

Ausentismo récord

Uno de los factores claves de estas elecciones fue la baja participación de los ciudadanos de los 6 departamentos. Según los datos de la Junta Electoral, la participación en general fue del 47%. Pero hubo diferencias. En Luján, por ejemplo, votó solo el 42% y en Maipú el 43%. En La Paz, en cambio, lo hizo el 66% de los empadronados y en Santa Rosa el 62%. San Rafael tuvo una participación del 49% y Rivadavia del 53%.

La encuestadora Martha Reale, titular de la consultora Reale Dalla Torre publicó este domingo un análisis de la participación estas elecciones, indicando que sería uno de los niveles más bajos en la historia reciente de Mendoza. "Según trascendidos hasta las 16 hs, La Paz y Santa Rosa rondaban el 50% de participación. En distritos más chicos, la jornada electoral suele tener mayor movilización: el voto es evento social y los apartados territoriales pesan más".

Por otra parte, indicó que "Luján, Maipú (con mayor asistencia en el Este que en Ciudad y Luzuriaga) y San Rafael muestran niveles más bajos de participación hasta el momento".

Otros encuestadores consultados consultados por MDZ sostienen que en Luján y Maipú la participación incluso podría estar por debajo del 45%.