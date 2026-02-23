¿Candidatos? El futuro político de quienes ganaron las elecciones de este domingo

Depende de cómo se mire. Para las elecciones del 2027 falta más de un año pero el 2026 será crucial para comenzar a delinear quiénes serán candidatos en el futuro próximo . Quienes ganaron los comicios de este domingo 22 de febrero quedaron posicionados para los distintos cargos que estarán en juego.

Es decir que el año próximo habrá que ir a votar presidente,gobernador, legisladores nacionales y provinciales y concejales. Todos los cargos electivos. Obviamente el contexto político puede modificarse, y las alianzas resquebrajarse.

Pero algunas tendencias, posibilidadades, para figuras conocidas y otras muy nuevas comienzan a vislumbrarse.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y los intendentes de Maipú y La Paz, Matías Stevanato y Fernando Ubieta no pueden presentarse por un tercer mandato en los comicios del año próximo porque la ley impide dos gestiones consecutivas.

En esos tres departamentos, el peronismo ganó este domingo. Por lo tanto, proyectan postular a alguien que pueda garantizar la continuidad de las gestiones. No hay que perder de vista a los concejales electos este domingo que fueron en los primeros lugares. Parece algo azaroso, pero no lo es. Fueron vistos con atención durante la campaña, con un ojo puesto el año que viene.

En Maipú, la dupla que encabezó la lista oficialista tiene muchas chances. Quien fue primero es un varón y quien fue segunda, una mujer. Ambos son jóvenes, del equipo de Stevanato y tienen, como se vio en la campaña, el apoyo de exintendentes.

Se trata de Emiliano Sallei, quien encabezo la lista y de Mariángeles García, quien fue segunda. Sallei es licenciado en Comunicación Social. Empezó a trabajar en la municipalidad, en el área de prensa, en la primera gestión de Stevanato, es decir en 2019.Ha ejercido como periodista, es muy conocido en el mundo de la prensa y tiene mucha llegada en las redes sociales. Es además, hijo de un conocido comerciante del departamento.

Actualmente, es el Director de Promoción Deportiva de la comuna. No es un hecho menor: para Maipú, el deporte es muy importante, no sólo por los servicios que presta la comuna en ese sentido, con actividades al alcance de todos los distritos sino también por la cantidad de clubes que existen de distintos rubros que conviven en el departamento.

García es la subsecretaria de Hacienda del municipio. Viene de familia política maipucina. Es hija de Francisco Chiqui García, quien fue intendente de Maipú entre 1989 y 1997.

elecciones de concejales bunker partido justicialista matias stevanato El intendente de Maipú, Matías Stevanato, festejó la victoria en la comuna del peronismo. Milagros Lostes/MDZ

El futuro de las intendencias de La Paz y Santa Rosa

Una caravana recorrió las calles de Santa Rosa con dos mujeres a la cabeza, este domingo por la noche. Una fue la intendenta de Santa Rosa, quien hizo una excelente elección: metió 3 de los 5 concejales en juego y la otra, la primera candidata a concejal: Magdalena Ascurra.

La Magda, como la conocen en el municipio, posiblemente sea desde abril la presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa. Es la actual Secretaria de Gobierno de la comuna y presidenta del peronismo santarrosino.

Ubieta también finaliza su mandato el año que viene, no tiene reelección y le fue muy bien este domingo: sacó el 54%de los votos, quedando segundo La Libertad Avanza con el 33%. Alberto "Beto" Roza, concejal electo suena el año próximo para sucederlo.

Se trata de un político muy conocido: , fue el concejal más joven de la provincia en 1997 con apenas 21 años. Hoy tiene 55 y esel secretario de Gobierno de Ubieta.

Los candidatos Stevanato, Ubieta y Destéfanis

Y los tres intendentes, ¿qué? En el peronismo creen que Stevanato se posiciona como candidato a gobernador, pero lejos está hoy la idea de un lanzamiento o algo por el estilo. Destéfanis y Ubieta suenan como posibles candidatos al Congreso. Pero todo eso, por ahora, está en el aire.

Hay quienes dicen que a Ubieta le gustaría ser gobernador pero que no cree que pueda cumplir ese sueño porque su caudal político está en La Paz que es un departamento pequeño en cantidad de población y por lo tanto, en peso electoral. Incluso, hay quienes aseguran que con haber sido intendente, ya cumplió un ciclo en su vida. Se verá.

Rivadavia, la sorpresa y los candidatos que asoman

El intendente de Rivadavia Ricardo Mansur, del partido departamental Sembrar, perdió las elecciones para concejal de manos de Cambia Mendoza, su archirrival y exsocio- Mansur fue radical-.

Detrás del triunfo, emerge un dirigente que quiere ser candidato a intendente y que tuvo mucho que ver con la campaña del Frente La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. El actual Director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat y exconcejal del departamento apunta a ser el próximo jefe comunal en 2027.

Las elecciones en Luján de Cuyo: Allasino la gran figura

El intendente Esteban Allasino arrasó en las elecciones de Luján de Cuyo de este domingo. Viene del PRO, pero fue quien de cara a su elección, posibilitó una alianza con el Frente Cambia Mendoza, del que ahora forma parte, y por lo tanto, con La Libertad Avanza.

Hizo una elección excelente, quedándose con 5 de los 6 ediles en juego. Recibió el llamado del presidente del PRO a nivel nacional Mauricio Macri. Es joven, tiene reelección y lo proyectan como una de las grandes figuras de un futuro próximo.