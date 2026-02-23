Matías Stevanato celebró el resultado electoral tras 25 años sin ganar elecciones legislativas

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, celebró cortar una racha de 25 años sin triunfos legislativos en una jornada marcada por el ausentismo en Mendoza.

Con un ausentismo récord, Matías Stevanato conquistó la mayoría en el Concejo de Maipú luego de 6 años de gestión y 25 años de no ganar una elección legislativa.

Tras las elecciones comunales realizadas este domingo en seis municipios de Mendoza, en un escenario atravesado por una baja participación del 43,75% del padrón en Maipú, el intendente de ese departamento, Matías Stevanato, destacó el triunfo del oficialismo local y analizó el impacto político de los resultados tanto a nivel departamental como provincial.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 23-02-2026 - MC - MATÍAS STEVANATO - INTENDENTE DE MAIPÚ - ELECCIONES MUNICIPALES “Arrancamos dándole las gracias a todos los vecinos, fueron más de 70.000 vecinos los que nos acompañaron en este proceso de elecciones y obviamente para nosotros el resultado fue muy positivo ya que en Maipú el oficialismo no ganaba una elección legislativa desde el 2001, después de 25 años pudimos ganar una elección legislativa, eso es importantísimo”, afirmó en diálogo con MDZ Radio.

El jefe comunal subrayó además la recuperación de la mayoría en el Concejo Deliberante: “Yo desde que soy Intendente nunca tuve mayoría en el Concejo Deliberante, y hoy el Concejo Deliberante, después de esta elección, queda conformado con seis concejales del PJ, cuatro de la UCR, uno de la Libertad Avanza y uno del Partido Demócrata más los libertarios, así que después de casi seis años y un poquito más desde que asumí como Intendente recién ahora tengo mayoría”.

Baja participación y análisis del escenario provincial En relación con el escenario provincial, sostuvo: “Creo que hay un ganador a nivel provincial que es Facundo Correa Llanos y la Libertad Avanza, eso hay que reconocerlo y yo lo reconozco”, aunque remarcó que “si no se diera esa sumatoria en ese frente de la Libertad Avanza con el radicalismo el escenario sería muy adverso para el gobierno provincial”.

Stevanato también atribuyó el cambio respecto de los comicios anteriores a una caída en el respaldo al Gobierno nacional. “La imagen de Milei y del gobierno nacional viene cayendo debido a las medidas que vienen tomando y obviamente que esa tendencia a ir cayendo se va a seguir agudizando con el paso del tiempo”, expresó. Y agregó: “Muchos de los que votaron a Milei hoy se sienten desencantados, porque las esperanzas que pusieron en él ya no existen”.