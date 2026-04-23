Axel Kicillof apuntó contra la reunión de Milei con Peter Thiel en la Casa Rosada

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con el rumbo del Gobierno nacional y planteó la necesidad de construir una alternativa política frente a la gestión de Javier Milei. Lo hizo en un acto con fuerte tono electoral, atravesado por críticas a la agenda del oficialismo y guiños a una eventual proyección presidencial.

Durante la presentación de la rama educativa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en Avellaneda, el mandatario bonaerense planteó que su espacio no solo busca resistir las políticas actuales, sino ofrecer una opción de gobierno.

En ese marco, aseguró que el país atraviesa una etapa crítica y sostuvo que su construcción política apunta a canalizar una salida distinta. El acto tuvo un clima de respaldo militante, con consignas que lo posicionaron como posible candidato presidencial.

Uno de los ejes del discurso fue el cuestionamiento al vínculo del Presidente con sectores del empresariado global. Kicillof apuntó directamente contra la reunión que Milei mantuvo con el empresario tecnológico Peter Thiel en la Casa Rosada.

El gobernador ironizó sobre la figura del magnate y cuestionó su distancia con el sistema educativo argentino, en un mensaje que combinó crítica política con contraste ideológico. También apeló a una comparación simbólica al plantear la necesidad de priorizar la educación pública local frente a referencias teóricas externas.

En el mismo acto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, reforzó el posicionamiento de Kicillof como figura central del espacio. Llamó a consolidar un modelo de desarrollo con eje en el empleo y la inclusión, y dejó abierta la posibilidad de una candidatura presidencial del gobernador.

El trasfondo: Milei y Thiel en la Casa Rosada

Las críticas de Kicillof se producen luego de la reunión que Milei mantuvo con Thiel, una de las figuras más influyentes de Silicon Valley. El encuentro, orientado a explorar inversiones, se dio en un contexto de controversia por restricciones a la prensa en la sede gubernamental.

Thiel, cofundador de empresas tecnológicas y con fuerte presencia en el ecosistema global de innovación, mantiene además vínculos con la política estadounidense. En las últimas horas también trascendió que adquirió una propiedad de alto valor en el barrio porteño de Barrio Parque, en una operación que reflejó su interés por el país.

Un posicionamiento hacia 2027

El discurso de Kicillof se inscribe en una estrategia más amplia del peronismo para reordenarse frente al oficialismo. Con la mirada puesta en el mediano plazo, el gobernador busca consolidar liderazgo dentro de su espacio y proyectar una alternativa competitiva.

Entre críticas al rumbo económico, cuestionamientos al perfil internacional del Gobierno y el armado de nuevas estructuras políticas, el escenario empieza a delinear un anticipo de la disputa electoral que se avecina.