El Reino Unido respondió a la posible postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas en el Atlántico Sur, reafirmando su dominio.

Yvette Cooper está en el cargo desde septiembre de 2025 y replicó el mensaje de otros funcionarios sobre el conflicto de las Islas Malvinas.

La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, expresó su posición tras la filtración del apoyo americano a la Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. La laborista escocesa utilizó su cuenta de X para sentar la posición de su gobierno: "Las Islas Malvinas son británicas".

A 44 años de la recuperación de las Islas Malvinas por la Argentina y la guerra que dio continuidad a la usurpación británica, se filtró que el Gobierno de Donald Trump daría la espalda a Londres en la disputa por los archipiélagos del Atlántico Sur ocupados desde 1833 por la corona del Reino Unido.

La postura del Reino Unido por el conflicto de las Islas Malvinas Este cambio en la política internacional, que podría quebrar las debilitadas relaciones entre los Estados Unidos y el Reino Unido, escandalizó al gobierno laborista de Keir Starmer y ahora distintos funcionarios de su cartera están marcando la postura de 10 Downing Street en el conflicto.

En ese sentido, Yvette Cooper se expresó en X y apeló a la autodeterminación de los invasores: "Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleños". También lo hizo el secretario de Estado para Europa de la administración británica, Stephen Doughty: "Como confirmé al Parlamento a principios de esta semana, nuestro compromiso con la autodeterminación, la soberanía y la defensa de las Islas Malvinas y su pueblo es firme, y siempre será lo primero".