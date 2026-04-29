La inteligencia artificial alerta sobre qué debe hacer Manuel Adorni en su última oportunidad para sobrevivir

En un mundo donde la inteligencia artificial domina la escena y advierte sobre su decisiva intervención en todas las actividades, Manuel Adorni aparece bajo varios aspectos pero en uno, seguro, no fue consultado por quienes armaron su presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación en su rendición de cuentas fijada por ley. ¿Qué tendría que hacer para pasarla lo mejor posible?

Una legisladora nacional, experimentada y testigo de presentaciones tan o más escandalosas que esta que se producirá mañana, le pidió a la IA que le diga que debía hacer Manuel Adorni y que no en la ocasión de este miércoles, donde deberá responder cuatro mil preguntas y escuchar más de cien discursos que, además, encerrarán chicanas e información muy comprometedora contra él y el Gobierno de Javier Milei .

“Si yo pensara la mejor estrategia para Manuel Adorni ante un informe hostil en el Congreso, con gabinete y Presidente presentes, no haría una estrategia de fuerza; haría una de control del marco”, inició sus respuestas ChatGPT. Renglón seguido, advierte que sería “un error posible (y tentador): ir 'arropado' por todo el gabinete como demostración de poder”.

“Puede parecer fortaleza… pero puede leerse como atrincheramiento, corporización del problema o incluso admisión implícita de debilidad”, explicó ya que “en una rendición de cuentas, el exceso de escenografía puede jugar en contra”.

La IA propuso, entonces, una estrategia de 5 movimientos. 1. Desactivar el formato “acusado”; No ir a defenderse. Ir a informar. Cambiar el frame: no “vengo a responder ataques”. Sí “vengo a rendir cuentas”. Acto seguido, brinda algunas herramientas para aparecer lo que hasta ahora nunca fue, empático y receptivo. “No negar todo. Reconocer: errores comunicacionales, aclarar todo lo posible y separar los errores de las irregularidades.

En todo momento, la inteligencia artificial le propone a Manuel Adorni no ir “al combate ni al palo por palo. No tener excusas como operación, periodismo odiador, o cuestiones semejantes” porque “en el Congreso eso puede ser fatal”. En otro aspecto, ChatGPT advierte que el gabinete y el presidente Javier Milei no pueden aparecer como una “guardia pretoriana” y pide que el Jefe de Gabinete de Ministros sea “transparente y proponga una amplia apertura de los documentos requeridos”, algo que hasta el momento no hizo y que, además, obligó a una nueva resolución oficial para modificar la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos por su caso específicamente.

En todo momento la IA recomienda escindir la figura del funcionario del presidente. “Cuanto más se relacione a Adorni con Milei, el problema dejará de ser Adorni para transformarse a ser Milei”, advierte con un revelador detalle de lógica pura.

En el oficialismo y en la oposición se preparan para ir a una verdadera guerra. Pueden ser momentos hilarantes y a la vez de máxima tensión por la cantidad de denuncias que volarán por el aire. Hasta el momento, Adorni tuvo dos momentos en su gestión. El primero, cuando el gobierno abarcaba todo y dominaba el discurso, era rígido, soberbio y siempre terminaba la charla cuando él lo quería. Eso cambió radicalmente luego de que haya subido a su mujer a un viaje oficial con todos los gastos pagos por el Estado argentino.

Desde ese instante todo se transformó en una tortura a cielo abierto. Esa holgura dialéctica desapareció y hasta tuvo que esconderse por tres largas semanas, solo defendido por El Jefe del gobierno, Karina Milei, que se lanzó sobre su figura tal cual Kevin Costner sobre Withney Houston en El Guardaespaldas. ¿Qué sabrá Adorni o que quiere proteger la hermana presidencial?

En esto, ChatGPT no miente. Si Adorni es abrazado y sostenido por los Milei, el problema deja de ser Adorni, para pasar a ser ellos mismos y el futuro del gobierno. Tal cual reveló un importante referente de la política argentina, casi como anticipo, “nada importante pasará hasta que Argentina termine su participación en el mundial”. ¿Sucederá cuando termine?

Mauricio Macri y Patricia Bullrich se sacan chispas en la interna del PRO Foto: Noticias Argentinas Mauricio Macri y Patricia Bullrich se volvieron a ver en la cena de la Fundación Libertad, se abrazaron después de mucho tiempo.

En una gran escena de El Padrino, Michel les advierte a los suyos. “Que nada le suceda a Freddo hasta que muera mamá”. El mundo sabe cómo se desarrollaron los hechos luego de la partida de la esposa de Vito Corleone.

Aquellas premoniciones pueden suponerse en el abrazo inesperado entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, personas que tuvieron una gran sociedad política que terminó volando por el aire apenas asumió el actual presidente. Ambos saben que Mile i es una persona poco amante de recibir consejos incómodos. Y también tienen conciencia de cuánto influye su hermana cuando ejerce su rol de protectora presidencial, auténtica expulsora de viejos y leales amigos.