Ángel de Brito reveló fuertes detalles del tiempo de la ruptura y otros pormenores. Tras conocerse la decisión, el expresidente y su exesposa han sido noticia.

Aunque la noticia cayó como una bomba este domingo, la realidad puertas adentro era muy diferente a la que mostraban las cámaras. Detrás de las fotos familiares y las apariciones protocolares, Mauricio Macri y Juliana Awada venían arrastrando una crisis silenciosa que data de mucho antes de lo imaginado.

Lo que parecía un matrimonio sólido, en realidad, era una estructura que se sostenía por pactos de confidencialidad y tiempos familiares, hasta que una ola de rumores terminó por detonar la paciencia de una de las figuras más famosas del país, involuntariamente involucrada en el escándalo.

La cronología del final Embed - Desde cuándo están separados Mauricio Macri y Juliana Awada: finalmente, se dio a conocer una fecha clave Ángel de Brito reveló en LAM los detalles precisos del "operativo separación". Según fuentes directas del entorno de Mauricio Macri, el matrimonio no se rompió este fin de semana. "Hace un año que venían mal, charlando de ver cómo resolver el matrimonio, si seguir adelante o no", confirmó el periodista tras hablar con allegados y exfuncionarios del líder del PRO.

La decisión final de separarse se tomó en diciembre, pero hubo un acuerdo tácito entre ambas partes: esperar a que pasaran las Fiestas. "Dijeron 'hasta acá llegamos', fueron 15 años, pero lo vamos a comunicar una vez que pasen las fiestas", explicó de Brito.

image El último posteo que aparentaba todo color de rosas. Créditos: Instagram Esto explica la foto familiar del 24 de diciembre y la presencia de Juliana en la presentación del libro de Macri; una puesta en escena diseñada para proteger a la familia y, en especial, a su hija menor antes de enfrentar el escrutinio público.